De la Barcelona a ajuns in Liga 1! Cum si-a ruinat "noul Messi" cariera

Nu toti fotbalistii cu un talent imens ajung sa si confirme. Gai Assulin este exemplul perfect.

Gai Assulin a fost unul dintre cei mai promitatori fotbalisti din "La Masia". Acesta a devenit chiar si cel mai tanar debutant din istoria nationalei Israeliene.

Jurnalistii din tara natala s-au grabit sa-l numeasca "noul Messi", dar lucrurile n-au mai decurs deloc asa cum si-ar fi dorit fotbalistul.

Gai era la vremea respectiva un fotbalist de ofensiva cu reale calitati, iar atunci cand Guardiola a fost desemnat noul principal de la Barcelona toata lumea se astepta ca Assulin sa explodeze.

In ciuda faptului ca i s-a oferit un contract pe 3 sezoane, Gai are o singura prezenta in prima echipa a formatiei blaugrana.

In 2010, la insistentele lui Yaya Toure, Gai Assulin a semnat cu City, dar nici acolo n-a evoluat prea mult. Fotbalistul declara ca toate acestea s-au intamplat din vina lui Mancini care nu i-a oferit minute.

Gai Assulin a mai evoluat prin ligile inferioare din Spania si in prima liga din Kazahstan, iar acum a ajuns in Romania la Poli Iasi.

