HERMANNSTADT - U CLUJ, BARAJ PENTRU LIGA 1, LIVE 18:00 | Sibienii lui Miriuta pleaca de la 2-0, meciul tur a fost marcat de incidente cu fanii Universitatii

FC Hermannstadt - U Cluj, barajul pentru promovarea/retrogradarea in si din Liga 1, se joaca diseara, de la 18:00, la Sibiu.

Meciul retur dintre Hermannstadt si Universitatea Cluj va decide care dintre echipe va juca in sezonul viitor in Liga 1 si care dintre ele va merge sa se dueleze cu Rapid, Petrolul, UTA si Ripensia. In tur, sibienii lui Miriuta s-au impus cu 2-0, gratie golurilor marcate de Petrisor Petrescu (min. 79) si Juvhel Tsoumou (min. 80).

Partida tur a fost marcata de incidente tensionate, suporterii Unviersitatii Cluj facand scandal pe final, cand echipa lor era condusa. Acestia au vrut sa intre pe teren, dar jandarmii au intervenit. Un huligan a aruncat cu un scaun din peluza si a lovit in cap un om de ordine, acesta fiind lasat intr-o balta de sange. Pana la urma, huliganul a fost identificat si prins de autoritati, iar acum este anchetat pentru ultraj si tentativa de omor.

Din Liga a 2-a au promovat direct Chindia Targoviste si Academica Clinceni.

Bogdan Lobont, U Cluj: "Mergem sa ne jucam sansa"



Bogdan Lobont, fostul portar al nationalei Romaniei, acum antrenor al Universitatii Cluj, spune ca jucatorii sai vor da totul pentru a intoarce scorul.

"Barajul tine 180 de minute, mai avem de jucat. Mergem la Sibiu sa dam totul. Asa cum ei au reusit sa dea doua goluri, la fel putem sa facem si noi. Important este ca baietii sa se refaca dupa efortul pe care l-au depus. Este o experienta din care avem cu totii de invatat", a spus Bogdan Lobont.

Vasile Miriuta, Hermannstadt: "Or sa fie all-in"



Miriuta spune ca cei de la U Cluj nu mai au nimic de pierdut si vor fi "all-in" la Sibiu.

"Mai avem un meci foarte greu. Ei nu mai au nimic de pierdut si vor veni sa dea totul. Trebuie sa fim pregatiti din toate punctele de vedere. Avem avantajul terenului propriu si al suporterilor. Am mai vazut meciuri remontate, asa ca trebuie sa fim atenti. In tur, in ciuda scorului, a fost un meci echilibrat", a spus si Miriuta.