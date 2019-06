Scor pentru istoria fotbalului la Campionatul Mondial de fotbal femninin: SUA, cea mai mare victorie inregistrata vreodata! Ce s-a intamplat in meciul cu Thailanda

SUA a zdrobit Thailanda in primul meci din grupa Campionatului Mondial de fotbal feminin din Franta.

Campioana en-titre, SUA, s-a impus cu un zdrobitor 13-0 in fata selectionatei din Thailanda. La pauza scorul a fost de 3-0,dupa ce Alex Morgan, una dintre cele mai bune jucatore din lume, a reusit sa deschida scorul in minutul 12 cu o lovitura de cap din 6 metri, iar pana la pauza americancele au mai punctat de doua ori prin Rosse Lavelle si Lindsey Horan.

Dupa pauza a urmat macelul pentru Thailanda. Morgan a mai punctat de 5 ori in minutele 53, 74, 81 si 87, Samantha Mewis cu o dubla, Rose Lavelle, Megan Rapinoe, Mallory Pugh si Carli Lloyd au stabilt scorul scorul final, 13-0 in favoarea SUA.

Record doborat

In 2007, la campionatul mondial de fotbal feminin din Shanghai. Germania a invins cu 11-0 Argentina, stabilind recordul celui mai mare scor inregistrat vreodata la un Campionat Mondial de fotbal feminin. Meciul dintre SUA-Thailanda a doborat acest record si va intra in istorie. Totodata in meciul de aseara s-a mai egalat un record, Alex Morgan a reusit sa inscrie de 5 ori si a egalat recordul de cele mai multe goluri inscrise intr-un meci. Acest record a fost stabilit tot de o americanca in 1991, Michelle Akers, care a inscris de 5 ori impotriva celor din Taipei.

Rezumatul meciului

SUA ocupa primul loc in grupa si va intalni Chile in urmatoarea partida.