Continua scandalul la Dinamo! Ultrasii lui Dinamo au facut iar "razie" in Stefan cel Mare dupa numirea lui Prunea! Un nou mesaj impotriva lui Negoita

Ionut Negoita l-a numit pe Florin Prunea in functia de manager general al lui Dinamo. Mutarea nu i-a convins, insa, pe ultrasi, care continua sa protesteze impotriva sa.

Ionut Negoita a mutat la nivelul conducerii si l-a adus pe Florin Prunea in functia de manager general al clubului. La doar cateva ore de la numirea fostului portar al nationalei in functie, ultrasii au mers din nou in Stefan cel Mare. Acestia si-au scris iar of-ul pe ziduri.

Suporterii dinamovisti cer in continuare plecarea lui Negoita si i-au reprosat lui Prunea ca "a ales cel mai prost moment sa vina si s-a manjit alaturandu-i-se lui Negoita".

In continuare, ultrasii dinamovisti il cer pe Mircea Rednic inapoi pe banca tehnica. Conducerea l-a ales pe Eugen Neagoe.

Ultrasii dinamovisti, mesaj jignitor la adresa lui Negoita



Pe paginile de Facebook ale fanilor lui Dinamo au fost distribuite mesaje impotriva lui Ionut Negoita.

"Negoita, mesajul ramane in picioare: pleaca, gunoiule", au scris acestia.

Pe de alta parte, cei mai infocati dintre fanii lui Dinamo cer si plecarea lui Bogdan Balanescu, presedintele clubului.