Florin Maxim, antrenorul Corvinului Hunedoara, cu care a promovat la finalul acestui sezon în Liga 1, atrage atenția asupra unui tânăr fundaș stânga care ar putea fi titular pentru FCSB în sezonul următor.

Maxim, propunere pentru FCSB: „E un fundaș lateral de echipă mare!”

Este vorba de Ricardo Pădurariu (18 ani), împrumutat de FCSB la Corvinul în iulie 2025, care a jucat 33 de partide pentru hunedoreni în acest sezon (31 în Liga a doua și două în Cupa României), înscriind trei goluri și reușind o pasă decisivă.

„La el nu a contat că se încadra în regula pentru Under, juca oricum la noi. Are o dezinvoltură incredibilă pentru vârsta lui. E fundașul stânga numărul unu al ligii a doua în acest campionat”, e de părere Florin Maxim.

„Ultraofensiv, dezinvolt, spontan”

Antrenorul care a câștigat Cupa României cu Corvinul în 2024, deși echipa lui se afla în Liga a doua, a fost fundaș stânga în cariera de jucător, evoluând, printre altele, pentru Steaua, Sportul Studențesc, Farul Constanța și Petrolul. Așa că are „ochi” pentru fotbaliștii care evoluează pe acest post: „Îmi place stilul de joc al lui Pădurariu, e ultraofensiv, dezinvolt, spontan, nu are teamă deloc, și asta îl ajută. Nu are teamă în duelurile unu contra unu, te judecă, nici nu zici că e fundaș lateral. Și are o forță de pătrundere incredibilă. Este un jucător cu potențial de creștere imens. Mi se pare un fundaș lateral de echipă mare”.

Pădurariu se întoarce în această vară la FCSB, împrumutul lui la Corvinul expirând la finalul acestui campionat. „Eu cred că îl vor lua în pregătire și m-ar mira să nu îl oprească”, consideră Florin Maxim.

FCSB a avut în lot în acest sezon doi fundași stânga de meserie, Radunovic și Kiki. Primul a fost titularul de drept, dar a fost lăsat pe bancă în scurta perioadă în care antrenor a fost Mirel Rădoi, care l-a reprofilat pe Joao Paulo pe acest post. Kiki a intrat în numai șapte meciuri în actualul sezon, trei în Liga 1, două în Cupa României și două în Europa League, și va pleca aproape sigur la finalul acestui campionat.