HALUCINANT! Transferul lui Andrei Cristea la Craiova poate PICA! Mutarea este contestata: "E ILEGAL! Ca in JUNGLA!"

Scandalul de la Poli Iasi poate opri transferul lui Andrei Cristea la Craiova!

Situatie incredibila in Liga 1! Directorul general al celor de la Poli Iasi, Horia Sabo, contesta transferurile facute de membrii Comitetului Director! Sabo sustine ca, din punct de vedere legal, este singura persoana care isi poate da acordul pentru ca Andrei Cristea sa ajunga la Universitatea Craiova, iar Gardos si Burlacu sa mearga la Iasi.

"E ilegal ce fac ei. Nu vorbesc despre oportunitatea acestor transferuri, ci de forma in care se fac, daca se fac. Politehnica Iasi se afla sub un contract de asociere cu clauze clare. Pana-n 2023. Pana atunci, doar eu pot face aceste mutari si veti vedea ca ceea ce va spun este intocmai.



Am rabdare si toate resursele necesare. Ce se intampla acum la club e o stare de provizorat. Din pacate, un provizorat ilegal. Lucrurile se vor schimba insa. In Romania exista legi, suntem o tara care detine mai nou presedintia UE, nu putem functiona asa, ca-n jungla. Lumea trebuie sa fie atenta la ce decizii ia acum si mai ales ales sa fie constienta de acordul pe care-l avem" spune Horia Sabo, citat de Gazeta.