Asta ar fi marea lovitura a lui Becali! Ce atacant poate sa aduca dupa ratarea transferului lui Andrei Cristea: "Incearca sa-si rezolve situatia!"

S-a aflat pe lista jucatorilor doriti de Becali pentru atacul echipei.

Andrei Cristea nu mai ajunge la FCSB. Atacantul de 34 de ani a semnat cu Universitatea Craiova. Varianta Fortes pare si ea una improbabila, acesta avand oferte din strainatate. Andrei Ivan este dificil de adus in conditiile in care Rapid Viena vrea sa-l cumpere definitiv de la Krasnodar. O alta varianta vehiculata este Dorin Rotariu!

Fostul jucator de la Dinamo nu trece printr-o perioada tocmai buna - imprumutat de Brugge la AZ Alkmaar, Rotariu doreste sa-si schimbe din nou clubul iar Becali poate sa profite! Chiar selectionerul Cosmin Contra anuntat ca Rotariu se va transfera, in conditiile in care a prins doar 144 de minute in acest sezon la Alkmaar.

”Am vorbit cu Dorin Rotariu, el este un jucator care mie personal imi place, un jucator tanar de mare perspectiva. Nu este multumit de situatia pe care o are la club si incearca sa o rezolve si sa mearga la o echipa la care se poate juca, sa fie in atentia mea pentru echipa nationala” a spus Cosmin Contra intr-un interviu pentru FRF TV.

Selectionerul Romaniei a vorbit si despre situatia lui Gica Grozav, liber de contract dupa despartirea de Dinamo, dar si despre revenirea lui Chiriches dupa accidentarea teribila din toamna: "Sper ca Gicu Grozav sa isi rezolve saptamana asta, pentru ca are cateva oferte si sa aleaga echipa la care crede el ca poate sa joace pentru ca el are nevoie de asta sa isi recapete increderea pe care o avea inainte de ultimele sase, opt luni de zile. Sigur intr-o saptamana isi va rezolva situatia, sper sa inceapa sa joace cat mai repede si sa fie si el o solutie pentru echipa nationala.



tinem legatura cu Vlad Chiriches, a inceput pregatirea cu echipa si este asteptat ca la sfarsitul acestei luni sa aiba si meciuri in picioare. Pentru mine, ca selectioner, Vlad este un om important in angrenajul echipei nationale si aceasta este o veste buna. Speram ca in acest an jucatorii echipei nationale sa nu aiba parte de accidentari si sa joace cat mai multe la echipele lor de club" a incheiat Cosmin Contra.