ULTIMA ORA | Gaz Metan il ameninta pe Cristea cu echipa a doua! Mediesenii nu vor sa-l lase la FCSB in aceasta iarna

Iulian Cristea spune ca vrea sa plece la FCSB inca din aceasta iarna, pentru ca "e o sansa mare pentru el".

Gaz Metan nu este de acord cu cedarea lui Iulian Cristea (24 de ani) la FCSB. Ioan Marginean, presedintele clubului, spune ca fundasul trebuie sa ramana si sa se achite de sarcini pana la finalul contractului.

Marginean spune ca Iulian Cristea ar putea fi trimis la echipa a doua daca nu accepta sa-si faca treaba potrivit contractului.

"Cred ca nu e cel mai potrivit cuvant: vor sa ni-l ia. Nu mai e sclavagism! Cred ca au intentia sa faca o oferta. Inclusiv Cristea ramane la noi! In vara va merge gratuit la domnul Becali. Daca ramane la noi, putem sa mergem in Play Off si sa luam 500.000 de euro mai mult.

Mai este o varianta. Cristea sa ramana la echipa a doua, noi sa mergem in Antalya si el sa plece la FCSB in vara. De ce nu putem noi sa jucam fotbal pana in vara? Noi mergem in Play Off si apoi Cristea merge la Steaua", a spus Marginean pentru Telekom.