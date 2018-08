HAJDUK - FCSB, LIVE 21:45 | BOMBA cu doar cateva ore inainte de meciul cu Hajduk: "M-au intrebat de el echipe mari, mari de tot!" Man, la un pas de transferul carierei

FCSB l-ar putea pierde pe Dennis Man dupa dubla cu Hajduk Split din turul 3 preliminar al Europa League. Pustiul lui Dica incepe sa fie tot mai curtat de echipe puternice din Vest.

Dupa ce Anderlecht si AS Roma s-au interesat de serviciile sale, se pare ca si formatii de top din Bundesliga sunt pe urmele lui Man. Vasile Miriuta, fost jucator in campionatul Germaniei, a declarat ca a fost contactat de oficialii unor cluburi importante din Bundesliga care i-au cerut referinte despre Dennis Man.

Gigi Becali a declarat ca a refuzat o oferta de 11 milioane de euro de la AS Roma pentru Man, iar Miriuta ii da dreptate dupa discutia cu nemtii. Fara a da numele cluburilor care l-au contactat sau vreo eventuala suma de transfer, Miriuta a lasat de inteles ca acesta ar putea fi pretul real al lui Man in Europa.

"Man a demonstrat ca are valoare, pe mine chiar m-au intrebat despre el echipe mari din Germania. Mari, mari de tot! Nu are rost sa dau numele. M-au intrebat ce jucator e, le-am spus ce am vazut, ce cred. Ramane de vazut, pentru ca e un jucator in crestere. Daca patronul zice ca a refuzat 11-12 milioane de euro de la Roma, eu zic ca poate fi adevarat. Trebuie sa mai ramana un an de zile la FCSB, sa aiba meciuri in picioare in Europa, apoi ar putea face pasul afara.



100% s-ar potrivi in Germania. Are viteza, dribleaza bine, marcheaza, s-ar potrivi. Sta chiar bine si fizic, dar stiti cum e, jucatorii nostri se confrunta cu probleme fizice afara. Dar n-ar fi o problema in Germania, pentru ca te pun rapid la punct cu pregatirea fizica", a declarat Miriuta pentru ProSport.