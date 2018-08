Talpan nu se lasa: cere UEFA dezafilierea FCSB! A trimis 4 kg de documente la sediul UEFA de la Nyon

Florin Talpan duce razboiul cu echipa lui Becali la alt nivel.

Juristul CSA a trimis la sediul UEFA de la Nyon un colet de 4 kilograme cu 630 de pagini prin care incearca sa demonstreze forului european ca FCSB nu este continuatoarea Stelei. Potrivit ProSport, alaturi de aceste documente, Talpan a trimis si o cerere prin care ii solicita presedintelui UEFA Aleksander Ceferin sa interzica FCSB sa foloseasca palmaresul Stelei.

De asemenea, Talpan a informat UEFA ca FRF nu a facut nimic pentru a interzice FCSB sa se foloseasca in mod fraudulos de rezultatele si performantele obtinute de Steaua.



"SC Fotbal Club FCSB SA (fosta Fotbal Club Steaua Bucuresti SA) nu este succesoarea si nu detine recordurile sportive ale echipei de fotbal care apartine Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti care a castigat Cupa Campionilor Europeni in 1986 si Supercupa Europei in 1987, nu are nicio baza materiala si a fost afiliata ilegal de Federatia Romana de Fotbal.



SC Fotbal Club FCSB SA a informat CSA Steaua ca se va supune sentintei emise de instanta, dar aceasta conformare nu s-a produs. SC FC FCSB nu a notificat FRF si forurile internationale (UEFA si FIFA) privind faptul ca nu mai detine marca si numele Steaua si Steaua Bucuresti, chiar daca era silita sa faca asta, pentru ca FRF si forurile internationale sa faca pasii legali necesari", se arata in documentele trimise de Talpan.