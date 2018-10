Hagi si Yesilova au primit nota de plata in urma scandalului! Suspendari DRASTICE din partea Comisiei de Disciplina

Gica Hagi sta din nou in tribuna.

Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal l-a sanctionat cu 2 etape de suspendare si 360 de lei penalitate financiara pe antrenorul Gheorghe Hagi, iar pe preparatorul fizic Yuksel Yesilova cu o luna de suspendare si 11.340 lei in urma altercatiei de la finalul partidei FC Viitorul - Astra Giurgiu din etapa a 10-a a Ligii I.

"In baza art. 53.2 din RD, se sanctioneaza dl. Hagi Gheorghe (antrenor FC Viitorul) cu suspendare pentru doua jocuri si o penalitate de 360 lei; In baza art. 51 din RD, se sanctioneaza dl. Yesilova Yuksel (preparator fizic FC Astra) cu suspendare pentru o luna si o penalitate de 11.340 lei", se arata in solutia Comisiei de Disciplina publicata, miercuri, pe site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Preparatorul formatiei Astra Giurgiu, Yesilova Yuksel, si antrenorul echipei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, au avut un schimb dur de replici la finalul partidei castigate de gruparea din Ovidiu cu 1-0, cei doi jignindu-se reciproc.

Tot in sedinta de miercuri, Comisia de Disciplina din cadrul FRF l-a sanctionat pe jucatorul Lucian Mihai Dumitriu (FC Hermannstadt) cu o etapa de suspendare si penalitate sportiva in valoare de 740 lei.