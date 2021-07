"Am fost șocat când am auzit că a costat 6,5 milioane de euro!" Transferul lui Cicâldău nu e văzut cu ochi buni

Galatasaray l-a transferat pe mijlocaș în această vară.

O tranzcție care a venit pe neașteptate, atât în România, cât și în Turcia, cu care nu toți sunt de acord. După Florin Prunea, care lăuda abilitatea lui Giovanni Becali de a negocia, acum a venit și rândul lui Yuksel Yesilova, fostul preparator fizic de la FCSB, Dinamo sau Viitorul.

"Îl știu pe Cicâldău de când era la echipa lui Gică Hagi.Foarte inteligent, foarte talentat, dar Turcia nu i se potrivește. Aici e un pressing ucigător, iar el nu prea are viteză și nu se va putea descurca când are mingea la picior. Am fost șocat când am auzit că a costat 6,5 milioane de euro.



Foarte mulți bani, puteai cumpăra 3-4 jucători ca el la jumătate din această sumă. Sunt îngrijorat când cluburile din țara mea sunt păcălite de impresari. Eu îi compar cu Dracula. Sper că nu e valabil și la transferul lui Cicâldău, iar Galatasaray să investească bine banii. Repet, băiatul e talentat și inteligent. Dar mulți ca el au dispărut din cauza unor alegeri greșite.

Sper să nu fie cazul. Eu mă mir că Hagi nu le-a recomandat celor de la Galatasaray pe Dennis Man și Florinel Coman acum un an-doi! Dacă îi lua pe aceștia doi, Galatasaray făcea o afacere foarte bună", a declarat Yuksel Yesilova pentru cotidianul turc Hurriyet.