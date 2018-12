"Ce v-a zis, joaca?!" Faza geniala in conferinta lui Rednic. Ce i-a intrebat pe jurnalisti dupa ce Nistor a plecat din sala

Antrenorul lui Dinamo a vrut sa afle de la jurnalisti daca Nistor e recuperat sau nu pentru derby-ul cu CFR Cluj.

Nistor e apt medical. Asteapta decizia lui Rednic in privinta primului 11.

"Ce v-a spus Nistor? E pregatit, nu e pregatit? Joaca? A zis ca depinde de mine? E bine atunci! Depinde si de mine, si de ei. Raman meciuri din ce in ce mai putine si noi nu prea adunam puncte. E important sa castigam maine, ajuta moralul jucatorilor. Poate se mai si intoarce norocul, poate si de asta avem nevoie", a spus Rednic.

Nistor l-a suparat pe Rednic dupa ce a povestit cum a pregatit antrenorul meciul cu Viitorul.

"Nistor nu trebuia sa dea din casa. Nu e problema lui. Incearca sa-i mobilizeze pe baieti, el isi face treaba. Sa ai posibilitatea sa joci la Dinamo, sa ai conditii... Conditiile sunt foarte bune la Dinamo. De cand am plecat eu la Dinamo, s-a investit foarte mult. Sunt conditii de performanta. A trecut destul de mult timp, nimeni nu mai are rabdare. Pregatesti meciul, dar in teren ei sunt actorii, fotbalistii fac diferenta", a comentat Rednic.