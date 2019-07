O cunoscuta jucatoare de fotbal din nationala Elvetiei, disparuta fara urma dupa ce a sarit in apele lacului Como!

O jucatoare de fotbal a disparut in lacul Como si lumea se gandeste la ce e mai rau.

Florijana Ismaili are 24 de ani si joaca fotbal pentru nationala Elvetiei. Ea este, de asemenea, capitanul echipei feminine a clubului Young Boys Berna. Sambata, ea a facut baie in lacul Como si n-a mai fost vazuta. In zona in care a disparut, lacul are o adancime de 100 de metri. Ea e cautata cu barcile si cu elicopterul.

Scafandrii si autoritatile spun ca sansele ca Florijana Ismaili sa mai fie gasita in viata sunt mici, dar ca vor face totul pentru a duce la indeplinire misiunea de cautare a acesteia.

2019 a fost un an dramatic in fotbal. La inceputul anului, Emiliano Sala, atacant argenitian transferat de Cardiff de la Nantes, si-a pierdut viata intr-un accident aviatic petrecut deasupra Canalului Manecii.