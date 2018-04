Hagi, pe lista unei echipe care se bate pentru UCL: "E interesant, inca nu stiu!" Anuntul facut imediat dupa meciul cu Steaua: se lupta cu un alt roman pentru post

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League! Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Gica Hagi a vorbit din nou despre plecarea de la Viitorul. "Regele" a anuntat deja ca este dispus sa plece de la echipa pe care a construit-o de la zero si sa accepte o provocare din Europa.

La finalul meciului cu Steaua, Hagi a vorbit despre posibilitatea de a o prelua pe Legia Varsovia, echipa care il doreste si pe Edi Iordanescu.

"Daca preiau Legia Varsovia? Orice echipa care are sanse sa faca performanta in Europa e interesanta pentru mine. Inca nu stiu.



Cand unii dormeau, eu munceam, 24 din 24! Unii mici vor sa vorbeasca despre astia mari! Pai daca le arat CV-ul meu, le ia doua zile sa il citeasca. As pleca si maiine! Eu mi-am bagat singur presiune! Si mai am un mare atuu! Nu bat pe la usi! Nu am batut niciodata!", a declarat Gica Hagi dupa meciul cu Steaua.