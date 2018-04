Gigi Becali nu intelege ce a jucat Steaua: "Parca am fost BLAT! Daca se uita cineva din afara zicea ca E BLAT PE FATA!" Jucatorii lui Hagi care l-au impresionat: "Cu CFR n-au fost in forma!"

Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League!

Gigi Becali a fost surprins de prima repriza cu Viitorul. Steaua a primit 2 goluri, iar echipa lui Hagi a avut alte doua mari ocazii de gol. Echipa lui Dica a revenit prin golul lui Man din ultimul minut al primei reprize.

"Sunt sustinator al echipei familiei. Prima repriza, m-am gandit ca au avut ceva in mancare. S-o fi intamplat ceva, au mancat ceva care i-a ametit. Bine, si Viitorul intr-o forma buna. Vina si Matan sunt cei mai buni jucatori ai Viitorului. Daca erau in forma cu CFR...dar nu au fost in forma cu CFR. Noi parca am fost blat in seara asta. Daca se uita cineva care nu stie fotbal zicea ca e blat pe fata. Normal, la situatia in care suntem, mai avem cateva meciuri, Steaua nici nu trebuia sa-i lase sa intre in careu. Daca eram in locul lui Dica, nici nu stiam ce sa schimb. Schimbam toata echipa, singurul care ramanea era Pintilii", a declarat Gigi Becali la DigiSport.