Capcana pregatita de Hagi lui Dica: "Am fost surprinsi de agresivitatea Viitorului!" Motivul pentru care Alibec a fost scos la pauza

Nicolae Dica recunoaste ca a fost surprins de Gica Hagi. Viitorul a fost mult mai agresiva in prima repriza decat anticipa antrenorul Stelei.

Denis Alibec a fost schimbat la pauza cu Gnohere dupa o repriza modesta. Dica afirma ca astepta mai mult din partea atacantului sau.

"Am fost surprinsi de agresivitatea celor de la Viitorul. Nu am reusit sa iesim din acel pressing, am avut probleme pe faza defensiva. In repriza a doua am aratat mult mai bine, o repriza care ne-a apartinut. Lupta pentru titlu este in continuare deschisa.

Ma astept la mai mult de la orice jucator, nu doar de la Alibec", a declarat Nicolae Dica la finalul meciului.