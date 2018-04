"Si eu am intrat un pic in criza, dar mai bine asa decat sa fie 0-0!" Ce le-a transmis Hagi jucatorilor Viitorului in vestiar

Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League!

Gica Hagi nu este total nemultumit de remiza cu Steaua, chiar daca la un moment dat echipa sa a condus cu 2-0 si a ratat doua mari ocazii. "Regele" recunoaste ca pana si el s-a pierdut in nebunia de la Ovidiu si si-a felicitat tinerii elevi pentru rezultatul obtinut.

"Cred ca i-am surprins total in prima repriza, prin modul in care am jucat. Nu i-am lasat sa lege doua pase. I-am surprins total. Dupa aceea, valoarea lor s-a vazut. Si eu am intrat un pic in criza, dar am facut un meci mare cu copii tineri, care arata ca au valoare

Mai bine asa, decat sa fie 0-0. Eu le-am zis in vestiar, inainte de meci, ca daca vrei sa faci un rezultat bun cu echipele mari, trebuie sa marchezi. Steaua e echipa mare, iar cand sunt conectati la maximum stiu sa joace fotbal", a declarat Gica Hagi la TelekomSport.