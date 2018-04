Meciul anului la Ovidiu: Viitorul - FCSB se joaca cu casa inchisa! UPDATE: Primul 11 trimis in teren de Dica, Alibec este titular

Viitorul poate ajunge in Europa si de pe locul 4. Pentru asta, Craiova trebuie sa castige Cupa Romaniei.

Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League!

UPDATE | Echipa de start a Stelei:

Viitorul e pe 4 in clasament si va incerca in aceasta seara sa isi consolideze aceasta pozitie, cu victorie in fata Stelei.

Astra e la 6 puncte in spate, dar mai are de jucat restanta cu Poli Iasi.

Locul 4 poate duce in turul 2 preliminar Europa League, daca trofeul Cupei va ajunge la Craiova.

Cu un rezultat bun in aceasta seara, Hagi se poate gandi chiar si la locul 3, ocupat in acest moment de Craiova.

Pentru meciul cu FCSB, care se joaca astazi de la 20:30, Viitorul a vandut toate biletele.