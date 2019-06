Generalii se intreaba ce sa mai faca cu 20 de milioane € pe an! Sondaj CSA Steaua: vreti fotbal sau sectii de radioamatorism, sambo si yachting?

Lacatus si stafful lui au fost singurii sacrificati de CSA Steaua, dupa ce echipa de fotbal a ratat pentru al doilea an la rand promovarea in liga a 3-a.

Suporterii CSA Steaua asteapta masuri radicale de reorganizare a clubului, dupa al doilea an la rand in care echipa de fotbal a ratat promovarea in liga a 3-a.

La fel ca anul trecut, singura masura a fost schimbarea staff-ului tehnic. Conducerea ramane. Si are si idei bune :)

Pe site-ul CSA Steaua a fost publicat un sondaj aparent fara niciun sens. Clubul ii intreaba pe suporteri ce sa faca - sa pastreze toate sectiile sportive sau nu?

"In perioada 14 – 21 iunie 2019, puteti raspunde la un set de intrebari pentru a participa ca respondent la realizarea unei analize de evaluare a sectiilor pe ramura de sport din cadrul Clubului Sportiv al Armatei „STEAUA” Bucuresti, completand chestionarul postat pe pagina principală a site-ului oficial al clubului.", scrie site-ul csasteaua.ro.

Ce presupune sondajul?



Mai intai, CSA Steaua le prezinta suporterilor care sunt cele 41 de sectii sportive care au impartit in 2018 un buget de aproximativ 20 de milioane de euro din bani publici.

Intre ele se numara si sectii de care probabil nu stiati ca exista - sectia de radioamatorism, sectia de yachting sau sambo.

Apoi urmeaza 10 intrebari cu raspunsuri previzibile. CSA Steaua isi intreaba suporterii daca ar fi cazul sa mai renunte la sectii si "ce sporturi se bucura de atentie mai mare din partea mass-media".

Iata mai jos cateva exemple de intrebari. Puteti accesa sondajul AICI

• Care dintre sectiile de mai sus considerati ca nu indeplinesc criteriile de traditie si renume pentru a face parte din CSA STEAUA?

• Care sunt, in opinia dumneavoastra, sectiile care se bucura cel mai mult de atentia mass-media si promoveaza constant imaginea CSA STEAUA?

• Care sunt, in perceptia dumneavoastra, sectiile care au produs/produc cele mai mari performante pentru club?

• Care dintre sectiile sportive considerati ca aduc mai putine beneficii clubului (imagine, performanta)? Enumerati minimum cinci sectii.

• Enumerati care sunt sectiile sportive din cadrul CSA STEAUA care, in opinia dumneavoastra, ar trebui sa-si reconsidere activitatea (restranse).

• Daca s-ar pune problema restrangerii activitatii sportive, care ar fi, in opinia dumneavoastra, urmatoarele sectii pentru care s-ar impune masuri similare celor enuntate la raspunsul anterior?

Rezultate: zero, bani: 20.000.000 € pe an



CSA Steaua este clubul cu cel mai mare buget din Romania. Pentru 2018, Clubul Sportiv al Armatei a primit de la stat o finantare de 20 de milioane de euro, pentru toate cele 41 de sectii, conform unui anunt facut de ministrul Gabriel Les in urma cu doua luni.

"In 2018, bugetul total al clubului a fost de 91 de milioane de lei, dintre care 86 de milioane de lei de la bugetul de stat, iar 5 milioane de lei din venituri proprii.", a spus ministrul Les pentru Prosport.

In cei doi ani petrecuti in Liga a 4-a, echipa de fotbal a avut un buget total de 800.000 de euro, mai mult decat orice echipa din acest esalon, scrie Fanatik.

In ciuda bugetului mare pe care CSA il primeste an de an, echipele de handbal, baschet si hochei nu isi pot disputa meciurile pe un teren propriu, deoarece clubul din Ghencea nu dispune de o sala.

Ministrul Apararii spune ca prioritatile ministerului sunt totusi achizitiile de armament.

"Avem destule probleme cu achizitiile pe zona de armament. Dar din discutiile pe care le-am avut si cu comandantul, vrem sa venim cu un proiect pentru viitorul acestui club."

"Cand vrei sa tii o sectie, dar nu ai infrastructura necesara, nu ai cum sa obtii performanta, chiar daca ai niste bani. Trebuie sa gandim viitorul CSA Steaua vizavi de toate aceste 42 de sectii", a mai spus Gabriel Les in interviul pentru ProSport.