Povestea uitata a echipei de fotbal din Cernobil! Ce s-a intamplat dupa accidentul nuclear si cum arata astazi stadionul din Pripyat

Subiectul Cernobil a fost readus in actualitate dupa succesul urias al miniseriei facute de HBO.

La mai bine de 30 de ani de la accidentul nuclear de la Cernobil, in urma caruia o intreaga regiune a fost evacuata, iar zeci, poate chiar sute de mii de oameni au avut de suferit, subiectul a redevenit de actualitate. Miniseria facuta de HBO in 5 episoade a readus in prim plan subiectul dramei traite de oamenii din zona Cernobil-Pripyat in aprilie-mai 1986. Un reactor al centralei nucleare a explodat, iar autoritatile sovietice au reactionat cu intarziere, incercand apoi sa musamalizeze evenimentul.

In urma accidentului nuclear de la Cernobil, se estimeaza ca circa cateva mii de oameni au murit ca urmare a bolilor dezvoltate in urma degajarii radiatiilor.

Povestea uitata a echipei de fotbal din Cernobil



Inaintea accidentului nuclear din 1986, zona Cernobil-Pripyat era una infloritoare. Aceasta a fost populata tocmai pentru a o transforma intr-o regiune de importanta strategica. Circa 50.000 de oameni fusesera mutati acolo.

Viata decurgea normal, iar oamenii din Pripyat isi facusera chiar si o echipa de fotbal. Formatia reprezentativa a orasului evolua in acel moment in Liga a 5-a a URSS, avand in componenta fotbalisti amatori, muncitori la Centrala Nucleara si la alte fabrici din zona.

Orasul Pripyat beneficia de un stadion cu o capacitate de 5.000 de locuri, care era de obicei plin la meciurile echipei FC Stroitel Pripyat (n.r in limba rusa, Stroitel inseamna Constructor).

In 1985, cu un an inainte ca soarta orasului Pripyat sa se schimbe pentru totdeauna, FC Stroitel Pripyat a terminat campionatul pe locul 2, fiind foarte aproape de promovare.

Ulterior accidentului nuclear, populatia a fost relocata in orasul Slavutych, la fel si echipa de fotbal, care a preluat numele localitatii - FC Stroitel Slavutych. Acolo, clubul a continuat sa existe pana in 1988, fiind apoi desfiintat.

Cum arata astazi stadionul din Pripyat



Astazi, numerosi turisti isi fac curaj sa viziteze zona calamitata. Desi este interzis, cativa au patruns in ruinele fostului stadion din oras. Micuta arena a fost "inghitita" de vegetatie, iar pe teren au crescut numerosi copaci.