Raspunsul Barcelonei la mutarile de 300.000.000 euro facute de rivalii de la Real Madrid! Catalanii vor un fotbalist de la Dortmund

Transferul lui De Ligt la Barcelona pare picat, catalanii au pus ochii pe un alt jucator.

Dupa ce transferul lui De Ligt a picat, catalanii au pus ochii pe un alt fotbalist. Este vorba despre Rafael Guerreiro, fotbalistul de banda stanga al celor de la Borussia Dortmund, anunta cotidianul Sport Catalunya.

Raphael Guerreiro, dorit de Barcelona



Fundasul in varsta de 25 de ani a intrat in vizorul celor de la Barcelona dupa ce De Ligt a ajuns mai aproape de PSG. Guerreiro a refuzat sa isi prelungeasca contractul cu cei de la Dortumund si ar putea ajunge pe Camp Nou mult mai usor.

Guerreiro (25 de ani) a mai fost dorit de catalani si in 2016, dar a ales sa mearga la Borussia, pentru ca a considerat ca va avea mai multe sanse sa joace.

A mai evoluat in cariera la Caen si la Lorient, dupa care a fost transferat de Dortmund in 2016 in schimbul a 12 milioane de euro.

2 goluri in 23 de aparitii si 6 pase de gol a reusit Guerreiro pentru Dortmund in acest sezon.

Telenovela transferului lui Matthijs de Ligt este aproape de a se incheia



La doar 19 ani, Matthijs de Ligt este unul dintre cei mai doriti jucatori din lume. Capitanul lui Ajax Amsterdam va pleca in aceasta vara si, cu toate ca destinatia a parut a fi Barcelona mult timp, lucrurile s-au schimbat enorm in ultima saptamana! PSG este acum la un pas de a-l aduce pe De Ligt.

PSG a pregatit 70 de milioane de euro si alte bonusuri pentru fundasul central de 19 ani, iar Ajax accepta aceasta suma. De Ligt urmeaza sa faca vizita medicala si apoi sa semneze cu PSG. Catalanii s-au resemnat cu ideea ca De Ligt va ajunge la PSG si dezvaluie modul in care l-au convins oficialii campioanei Frantei.