Hagi, cu ochii pe „tricolori”! Noul selecționer al României, în tribune la meciul de la Mioveni

Gică Hagi își continuă turul pe stadioanele din România. Selecționerul a asistat la duelul FC Argeș - Universitatea Craiova pentru a monitoriza posibilii tricolori.

Gică Hagi își ia în serios noul rol de pe banca echipei naționale. În vârstă de 61 de ani, „Regele” a fost prezent în tribunele arenei din Mioveni pentru a urmări ultima partidă a etapei a 6-a din play-off-ul SuperLigii, disputată între FC Argeș și Universitatea Craiova.

Potrivit Fanatik, selecționerul a analizat evoluția jucătorilor români aflați pe teren alături de secundul său, Jerry Gane. Totodată, la pauza meciului, „Regele” a purtat o scurtă discuție la zona oficială cu președintele clubului piteștean, Dani Coman, și cu fostul fotbalist Nicolae Dică.

  • Gica hagi petrescu
Tur de forță pe stadioane și ședință la FRF

Prezența la meciul de la Mioveni reprezintă doar cel mai recent popas dintr-un adevărat maraton fotbalistic început imediat după preluarea mandatului. Zilele trecute, selecționerul a asistat la semifinala de Cupă dintre Dinamo și Universitatea Craiova, apoi a mers la duelurile FCSB - Petrolul, CFR - U Cluj și Dinamo - Rapid.

Dincolo de munca de teren, noul selecționer a demarat și organizarea internă a departamentului tehnic. Potrivit aceleiași surse, Gică Hagi a condus o ședință de trei ore la Casa Fotbalului, la care au participat directorul tehnic Mihai Stoichiță și 12 antrenori de la loturile naționale de juniori și tineret. Cu această ocazie, el a solicitat rapoarte detaliate pentru fiecare tricolor de perspectivă, dorind să aibă la dispoziție informații de ultimă oră cu toate variantele pe care se poate baza în viitor.

Aliații lui Orbán se grăbesc să își mute averile din Ungaria cu avioane private. Lista țărilor unde și-ar ascunde miliardele
Ianis Hagi, out! Decizia turcilor arată o situație deosebit de gravă
Se alege praful de „perla“ lui Hagi: la 20 de ani, e la un pas de o rușine fotbalistică
A venit anunțul: unde se va juca primul meci al lui Gică Hagi după revenirea la națională
A decis meciul cu FC Argeș și a spus-o clar după de Universitatea Craiova a devenit lider în Superliga
Devastator după FC Argeș – Universitatea Craiova: „Fără personalitate! Nu se poate așa ceva“
Manchester United - Brentford 2-0, în direct pe VOYO! „Diavolii” marchează din nou
Craiova, în delir: oltenii preiau șefia clasamentului și reduc lupta pentru titlu la o afacere în trei
FC Argeș - Universitatea Craiova 0-1: avem un nou lider în play-off
Inter, depunctată pe final de sezon? Scandalul din Italia poate arunca în aer lupta la titlu

Elias Charalambous, primele declarații la sosirea în România. Ce a spus despre FCSB

Jack Grealish, găsit beat într-un bar din Manchester! Imagini dezolante cu starul englez

Răzbunarea iraniană, înfiorătoare: ce au pățit „trădătoarele de țară“ la revenirea acasă

Final de eră: Lewandowski pleacă! Barcelona i-a găsit înlocuitor: 120 de milioane de euro

„U“ Cluj, gata să aducă un fotbalist în mare formă: are cifre excelente și un CV pe măsură

A decis meciul cu FC Argeș și a spus-o clar după de Universitatea Craiova a devenit lider în Superliga
Devastator după FC Argeș – Universitatea Craiova: „Fără personalitate! Nu se poate așa ceva“
Craiova, în delir: oltenii preiau șefia clasamentului și reduc lupta pentru titlu la o afacere în trei
FC Argeș - Universitatea Craiova 0-1: avem un nou lider în play-off
Universitatea Cluj dă lovitura: atacant cu 45 de goluri anul trecut, prezentat oficial
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Cum arată tribunele din Ghencea la Steaua - FC Argeș
Plecare de la CFR Cluj chiar înaintea returului cu Neman Grodno din Conference League!
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
O femeie din Mexic a fost căutată patru zile după ce a dispărut, pentru că nimeni nu a recunoscut-o din poze de pe rețele

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

POLITICO: România, unul dintre ”aliații model” din NATO care au intrat în grațiile SUA. ”Va primi favoarea noastră specială”

Aliații lui Orbán se grăbesc să își mute averile din Ungaria cu avioane private. Lista țărilor unde și-ar ascunde miliardele

