Hagi, cu ochii pe „tricolori”! Noul selecționer al României, în tribune la meciul de la Mioveni

Gică Hagi își ia în serios noul rol de pe banca echipei naționale. În vârstă de 61 de ani, „Regele” a fost prezent în tribunele arenei din Mioveni pentru a urmări ultima partidă a etapei a 6-a din play-off-ul SuperLigii, disputată între FC Argeș și Universitatea Craiova.
Potrivit Fanatik, selecționerul a analizat evoluția jucătorilor români aflați pe teren alături de secundul său, Jerry Gane. Totodată, la pauza meciului, „Regele” a purtat o scurtă discuție la zona oficială cu președintele clubului piteștean, Dani Coman, și cu fostul fotbalist Nicolae Dică.
Tur de forță pe stadioane și ședință la FRF
Prezența la meciul de la Mioveni reprezintă doar cel mai recent popas dintr-un adevărat maraton fotbalistic început imediat după preluarea mandatului. Zilele trecute, selecționerul a asistat la semifinala de Cupă dintre Dinamo și Universitatea Craiova, apoi a mers la duelurile FCSB - Petrolul, CFR - U Cluj și Dinamo - Rapid.
Dincolo de munca de teren, noul selecționer a demarat și organizarea internă a departamentului tehnic. Potrivit aceleiași surse, Gică Hagi a condus o ședință de trei ore la Casa Fotbalului, la care au participat directorul tehnic Mihai Stoichiță și 12 antrenori de la loturile naționale de juniori și tineret. Cu această ocazie, el a solicitat rapoarte detaliate pentru fiecare tricolor de perspectivă, dorind să aibă la dispoziție informații de ultimă oră cu toate variantele pe care se poate baza în viitor.