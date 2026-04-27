Hagi, cu ochii pe „tricolori”! Noul selecționer al României, în tribune la meciul de la Mioveni

Gică Hagi își ia în serios noul rol de pe banca echipei naționale. În vârstă de 61 de ani, „Regele” a fost prezent în tribunele arenei din Mioveni pentru a urmări ultima partidă a etapei a 6-a din play-off-ul SuperLigii, disputată între FC Argeș și Universitatea Craiova.

Potrivit Fanatik, selecționerul a analizat evoluția jucătorilor români aflați pe teren alături de secundul său, Jerry Gane. Totodată, la pauza meciului, „Regele” a purtat o scurtă discuție la zona oficială cu președintele clubului piteștean, Dani Coman, și cu fostul fotbalist Nicolae Dică.