BREAKING NEWS: Pintilii pe banca, in momentul in care credea ca nu-l vede NIMENI: "Gata, finito, ma las! Gata, hai acasa!"

Pintilii a iesit la pauza in meciul de la Guimaraes. Intr-un dialog pe care l-a avut pe banca in repriza secunda, le-a transmis colegilor ca se lasa de fotbal!

Pintilii (34 de ani), lider in teren si investiarul FCSB, are de gand sa renunte la fotbal! Accidentat de mai multe ori in ultimul an si jumatate, Pintilii a tinut sa revina pentru a-si ajuta echipa. E insa departe de cea mai buna forma fizica.

"Facem coada la rezilieri daca nu ne calificam in grupe", anunta Pintilii la finalul meciului cu Gaz Metan, de duminica. Fotbalistul are de gand sa-si ia in serios promisiunea. A anuntat pe banca, intr-un moment in care credea ca nu e vazut de camere, ca renunta la fotbal!