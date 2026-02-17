Când și-a scos capul în fotbalul românesc, așteptările erau mari de tot de la George Pușcaș. În acel moment, mai ales după Europeanul Under 21 din 2019, când România a prins semifinalele, se vorbea despre Pușcaș ca despre un vârf de mare viitor.

Din păcate pentru Pușcaș, traseul său fotbalistic ulterior a fost unul dezamăgitor. În care a schimbat echipele, precum șosetele. Fiindcă nu și-a găsit locul nicăieri și, mai grav, n-a dat randament nicăieri!

La nivel de seniori, atacantul român a dat cele mai multe goluri, la Reading, în liga a doua engleză: 91 de meciuri, 20 de reușite, 5 pase de gol. Dar și aici, media golurilor înscrise de Pușcaș e departe de a fi una impresionantă.

În rest, de când joacă fotbal la seniori, Pușcaș a spart bariera celor 10 goluri la o singură formație: Bodrum FK. Aici, în Turcia, a dat 11 goluri.

Pușcaș a dat ultimul gol în... martie 2025!

Când te uiți la profilul lui George Pușcaș, prima impresie e că acesta e un mijlocaș, în cel mai bun caz, nicidecum un atacant de careu! Iar această impresie, în privința noului vârf de la Dinamo, se confirmă, atunci când descoperim un alt amănunt bizar.

Concret, atacantul Pușcaș a dat ultimul gol pe... 28 martie 2025! S-a întâmplat într-un meci Bodrum – Fenerbahce, scor 2-4. De precizat că golul lui Pușcaș a fost din penalty. Ca să vedem când a înscris ultima dată din acțiune, trebuie să ne întoarcem și mai mult în timp. Până pe 21 februarie 2025. În meciul Bodrum – Hatayspor (1-0), românul a înscris singurul gol cu un șut cu dreptul.

261 de zile de când n-a mai fost pe teren

Statisticile alarmante, în privința lui Pușcaș, nu se opresc aici. Dinamo l-a adus acum, în lupta pentru titlu din play-off, dar rămâne de văzut în cât timp Geroge va fi apt de joc și, mai important, va avea ritm competițional adecvat.

Pușcaș a fost văzut ultima dată pe terenul de fotbal, într-un meci oficial, pe 1 iunie 2025. Adică, acum 261 de zile! Atunci, a prins o repriză pe teren în partida Bodrum – Beșiktaș (0-4).

Pușcaș, devalorizare accelerată

În ultimii ani, George Pușcaș și-a pierdut enorm din cota de piață. Ceea ce e o consecință firească a evoluțiilor sale slabe.

În februarie 2020, pe când era la Reading, Pușcaș era cotat la 6 milioane de euro. Astăzi, Dinamo l-a transferat liber de contract, în condițiile în care site-ul transfermarkt.com îl evaluează la 900,000 de euro.