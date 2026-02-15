UTA Arad s-a impus duminică pe teren propriu în fața celor de la FC Botoșani, într-un meci din etapa a 27-a a Superligii. După ce gazdele au marcat golul victoriei în minutul 90 din penalty, prin Vali Costache, moldovenii au sperat la un punct la ultima fază a jocului.

Centralul George Găman a dictat inițial lovitură de la 11 metri pentru oaspeți, dar a revenit asupra deciziei după consultarea monitorului VAR, anulând șansa egalării. Momentul a declanșat furia tehnicianului de la Botoșani, care consideră că echipa sa a fost victima jocurilor de culise.

„Nu am explicații vizavi de cum s-au luat deciziile”

Antrenorul moldovenilor a lansat un atac dur la adresa arbitrajului și a sugerat că ierarhiile sunt deja stabilite, criticând totodată situația administrativă a propriului lot.

„Ce să mai spunem de arbitraj? Jocurile sunt făcute. Arbitrajul românesc e în derizoriu, nu am ce să mai spun. Fotbalul românesc cam asta e. Am încercat, atât am putut, nu am explicaţii vizavi de cum s-au luat deciziile. Avem problemele noastre, din păcate, pentru noi. Doar la Botoşani sunt jucători care au semnat și nu pot evolua. Am văzut ce se întâmplă cu arbitrajul, la meciul ăsta la fel. N-are rost să vorbesc! Se fac şi la noi multe greşeli, dar ăştia suntem. Mai sunt trei jocuri, le disputăm şi după vedem unde ne situăm”, a transmis Leo Grozavu la finalul meciului.

În urma acestui rezultat, FC Botoșani rămâne pe locul 6, cu 42 de puncte, în timp ce UTA ocupă poziția a 8-a, la o singură lungime în spate, cu 41 de puncte.