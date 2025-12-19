Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară la Atena pe ”OPAP Arena” în etapa cu numărul 6 din faza principală a competiției UEFA Europa Conference League.



La capătul celor 90 de minute, gazdele au obținut toate cele trei puncte și au eliminat-o pe Craiova din Europa după două goluri marcate în minutele 90+8 și 90+15.

Fotbaliștii Craiovei au spus cum s-au simțit din teren cele 15 minute suplimentare de la Atena: ”Îmi găsesc cu greu cuvintele”

Intrat în minutul 80 în locul lui Ștefan Baiaram, Alexandru Crețu a fost devastat la flash-interviu după duelul de la Atena. A ținut să puncteze că a fost atât de mare presiunea în finalul de meci încât nici nu a simțit când s-a ajuns la 15 minute suplimentare.

”Trist, am arătat că puteam. Îmi găsesc cu greu cuvintele. Trebuie să ne revenim, urmează un meci în campionat. O seară tristă pentru noi, am fost la mâna noastră. Am auzit ceva de minute, de prelungiri, dar puteam să facem mai mult. Îmi pare rău, mă simt neputincios. Din teren, era presiunea mare, am și uitat de minute de prelungiri.



Am intrat la 2-1 și s-a terminat 3-2, mă simt ca ultimul… dar ăsta e fotbalul. N-ai cum să dormi după seara asta, o să avem mii de întrebări, dar cel mai important e să trecem peste. Până la urmă, într-adevăr, rezultatul e dureros că am și ieșit din Europa. Am fost la mâna noastră, dar trebuie să ne revenim”, a spus Alexandru Crețu.

AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2



Ștefan Baiaram a deschis scorul în minutul 30, Alexandru Cicâldău a dus scorul la 2-0 după o oră de (minutul 59). La șase minute, Domagoj Vida a micșorat diferența, iar în minutele suplimentare, AEK Atena a dat o dublă lovitură.



Mai întâi, grecii au restabilit egalitatea prin Dereck Kutesa, iar în minutul 90+15 au primit un penalty după intervenția VAR. Luka Jovic a bătut impecabil și a adus victoria lui AEK, eliminându-i pe olteni.

