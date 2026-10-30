Rapid s-a impus pe teren propriu, scor 2-0, în fața lui Csikszereda, într-un meci din runda a 14-a din Superliga.

Giuleștenii au înscris prin Constantin Grameni (61') și Alexandru Dobre (90+5) din penalty.

Constantin Grameni: „Nimeni nu a fost mulțumit după meciul cu FCSB”

Mijlocașul lui Rapid a înscris un gol frumos în partida cu Csikszereda și a deblocat tabela în Giulești, dar a recunoscut că echipa avea nevoie de această victorie după ultimele două partida.

Grameni a dezvăluit că a existat o ședință între jucători și staff-ul tehnic după înfrângerea cu FCSB.

„A fost o victorie cum ne așteptam să fie, mai ales că a fost un recul de la meciul cu FCSB care a lăsat răni. Știam că va fi un meci greu, până ne găsim ritmul, dar într-un final o victorie e o victorie și suntem bucuroși că am câștigat.

În primul rând, este și meritul lui Aioani care ne-a ținut un meci prin intervențiile sale. Legat de golul meu, am văzut spațiu acela, iar Rareș a aruncat repede de la margine, nu e este o situație în care sunt pus des, dar mă adaptez. Am încercat să trag la lung și mă bucur că am înscris, este o reușită care o să îmi dea mai multă încredere pe viitor.

A fost tipul de meci în care aveam doar de pierdut, nimic de câștigat, toată lumea se aștepta că noi o să câștigăm meciul. Lumea a fost iritată, pentru că nu e ușor să pierzi un derby, mai ales după prestația pe care am avut-o. Cum am spus și după meciul cu FCSB, trebuie să ne scuturăm, să ne revenim și să mergem mai departe.

Mister a fost cum au fost toți jucătorii din lot, cred că nimeni nu a fost mulțumit după acel meci. A doua zi am avut o ședință în care toată lumea a spus ce a avut de spus și ce trebuie să facem de acum. Acea ședință cred că a fost cel mai bun lucru pe care îl putea face mister și cu siguranță ne-a ajutat după acel moment greu”, a spus Constantin Grameni, la Prima Sport.