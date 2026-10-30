FCSB e gata să îi facă oferta! Fotbalistul poate semna în următoarea perioadă

FCSB e gata să îi facă oferta! Fotbalistul poate semna în următoarea perioadă Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Eșecul lui FCSB în Cupa României suferit în fața Gloriei Bistrița l-a făcut pe Gigi Becali să se gândească din nou la consolidarea echipei.

TAGS:
FCSBGigi BecaliValentin Cretu
Din articol

Finanțatorul roș-albaștrilor a anunțat noi transferuri, însă se gândește și la prelungirea contractelor unor jucători care fac parte deja din lotul echipei.

Valentin Crețu, gata să semneze un nou contract cu FCSB

  • Cretu 11
×
Fcsb cretu
ÎNAPOI LA ARTICOL

Unul dintre aceștia este veteranul Valentin Crețu, fundașul lateral al fostei campioane a României. Crețu s-a aflat de multe ori pe ”lista neagră” a lui Gigi Becali și, chiar dacă roș-albaștrii au încercat să îi găsească un înlocuitor fotbalistului de 37 de ani, nimeni nu s-a ridicat la nivelul lui Crețu.

Actualul contract al lui Valentin Crețu va expira în iarnă, însă, conform Fanatik, Laurențiu Reghecampf nu ar vrea să renunțe la fotbalistul de 37 de ani, pe care îl vrea la echipă cel puțin până la finalul sezonului.

Crețu a fost aproape să o părăsească pe FCSB în luna august, după un conflict între fundașul lateral și atacantul Arnold Garita, însă, în cele din urmă, fotbalistul a fost rechemat la echipă.

Valentin Crețu este jucătorul lui FCSB din 2019, de când Gigi Becali a plătit 125.000 de euro pentru a-l transfera de la Gaz Metan Mediaș

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
ULTIMELE STIRI
Denis Alibec a anunțat ce va face după retragere: ”Îmi place mult ideea!”
Denis Alibec a anunțat ce va face după retragere: ”Îmi place mult ideea!”
„Regreți că te-ai retras așa de devreme?” Răspunsul lui Ciprian Marica
„Regreți că te-ai retras așa de devreme?” Răspunsul lui Ciprian Marica
A văzut golurile lui Bîrligea și a luat foc! Gigi Becali, declarația serii după „dubla” atacantului
A văzut golurile lui Bîrligea și a luat foc! Gigi Becali, declarația serii după „dubla” atacantului
Veste excelentă pentru Hagi: „copilul“ său e apt de joc și îl scapă de o mare grijă
Veste excelentă pentru Hagi: „copilul“ său e apt de joc și îl scapă de o mare grijă
Ce înseamnă Halloween pentru Eugenie Bouchard: canadianca, o ședință foto „perfectă”
Ce înseamnă Halloween pentru Eugenie Bouchard: canadianca, o ședință foto „perfectă”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Gigi Becali dă afară un jucător de la FCSB după eșecul din Cupa României: ”De la el ne luăm adio!”

Gigi Becali dă afară un jucător de la FCSB după eșecul din Cupa României: ”De la el ne luăm adio!”

Nebunie curată în Anglia! Internaționalul care a fost filmat în timp ce își înșela soția s-a căsătorit cu iubita unui prieten

Nebunie curată în Anglia! Internaționalul care a fost filmat în timp ce își înșela soția s-a căsătorit cu iubita unui prieten

Pariul lui Ciprian Marica de la FCSB: ”E cel mai bun, trebuie să joace titular!”

Pariul lui Ciprian Marica de la FCSB: ”E cel mai bun, trebuie să joace titular!”

Gloria Bistrița – FCSB 1-0 | ȘOC în Cupa României! Prima înfrângere a lui Laurențiu Reghecampf de la revenire

Gloria Bistrița – FCSB 1-0 | ȘOC în Cupa României! Prima înfrângere a lui Laurențiu Reghecampf de la revenire

Daniel Bîrligea, DUBLĂ în măcelul din Serie A! Frosinone urcă pe loc de Europa

Daniel Bîrligea, DUBLĂ în măcelul din Serie A! Frosinone urcă pe loc de Europa

El e fotbalistul dorit cu insistență de Laurențiu Reghecampf la FCSB!

El e fotbalistul dorit cu insistență de Laurențiu Reghecampf la FCSB!


Recomandarile redactiei
A văzut golurile lui Bîrligea și a luat foc! Gigi Becali, declarația serii după „dubla” atacantului
A văzut golurile lui Bîrligea și a luat foc! Gigi Becali, declarația serii după „dubla” atacantului
Liber de contract după experiențele la FCSB și Levadiakos, Mihai Pintilii a răbufnit: „Nu mă umili!”
Liber de contract după experiențele la FCSB și Levadiakos, Mihai Pintilii a răbufnit: „Nu mă umili!”
Veste excelentă pentru Hagi: „copilul“ său e apt de joc și îl scapă de o mare grijă
Veste excelentă pentru Hagi: „copilul“ său e apt de joc și îl scapă de o mare grijă
Decizie șoc! Vrea să plece de la FCSB după eșecul din Cupa României
Decizie șoc! Vrea să plece de la FCSB după eșecul din Cupa României
VIDEO Meciul „supraviețuirii“ pentru Răzvan Lucescu: românul dă de echipa fostului star de la City
VIDEO Meciul „supraviețuirii“ pentru Răzvan Lucescu: românul dă de echipa fostului star de la City
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Răsturnare de situație! FCSB a primit o veste excelentă înaintea meciului cu LASK Linz
Răsturnare de situație! FCSB a primit o veste excelentă înaintea meciului cu LASK Linz
Jucătorul de la FCSB care l-a enervat pe Mihai Stoica: ”E inadmisibil”
Jucătorul de la FCSB care l-a enervat pe Mihai Stoica: ”E inadmisibil”
CITESTE SI
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție

stirileprotvO familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție

Paradox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

stirileprotvParadox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

Lewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

stirileprotvLewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

Două familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

stirileprotvDouă familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!