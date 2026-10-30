FCSB e gata să îi facă oferta! Fotbalistul poate semna în următoarea perioadă

Finanțatorul roș-albaștrilor a anunțat noi transferuri, însă se gândește și la prelungirea contractelor unor jucători care fac parte deja din lotul echipei.

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Unul dintre aceștia este veteranul Valentin Crețu, fundașul lateral al fostei campioane a României. Crețu s-a aflat de multe ori pe ”lista neagră” a lui Gigi Becali și, chiar dacă roș-albaștrii au încercat să îi găsească un înlocuitor fotbalistului de 37 de ani, nimeni nu s-a ridicat la nivelul lui Crețu.

Actualul contract al lui Valentin Crețu va expira în iarnă, însă, conform Fanatik, Laurențiu Reghecampf nu ar vrea să renunțe la fotbalistul de 37 de ani, pe care îl vrea la echipă cel puțin până la finalul sezonului.

Crețu a fost aproape să o părăsească pe FCSB în luna august, după un conflict între fundașul lateral și atacantul Arnold Garita, însă, în cele din urmă, fotbalistul a fost rechemat la echipă.

Valentin Crețu este jucătorul lui FCSB din 2019, de când Gigi Becali a plătit 125.000 de euro pentru a-l transfera de la Gaz Metan Mediaș