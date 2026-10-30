"Rămâi la Rapid?" Răspunsul lui Alex Dobre, aflat în ultimele luni de contract

&quot;Rămâi la Rapid?&quot; Răspunsul lui Alex Dobre, aflat în ultimele luni de contract Superliga
SPORT.RO
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Alex Dobre (28 de ani) a jucat o repriză în Rapid - FK Csikszereda 2-0, iar la final a vorbit despre viitorul său.

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Din articol

La fel ca în Cupa României, contra celor de la Corvinul, Alex Dobre a început meciul cu FK Csikszereda de pe banca de rezerve. A fost introdus de Daniel Pancu la pauză și a transformat un penalty în prelungiri, care a stabilit scorul final, 2-0.

Alex Dobre: "Mister ne inspiră acest spirit de luptă"

Dobre, care a ajuns la 6 goluri în acest sezon, a vorbit despre importanța acestui succes după eșecul drastic contra lui FCSB.

"Era foarte important să ne recăpătăm starea de spirit, să arătăm că suntem bine. Putem îmbunătăți multe lucruri. Mă bucur că am câștigat, asta e cel mai important.

Mister (n.r - Daniel Pancu) ne inspiră acest spirit de luptă, are pretenția de la noi ca în fiecare zi să scoatem maximul și toți îl respectăm pentru asta. 

Ne așteaptă un meci cu Farul, o echipă foarte bună, dar noi ne vom concentra pe ceea ce vom pregăti la antrenament. Important e să luăm 3 puncte", a spus Dobre.

Dobre refuză să vorbească de prelungire: "Sunt lucruri confidențiale"

Aflat în ultimul an de contract, Dobre a fost întrebat cum decurg negocierile cu Rapid pentru prelungire, după ce s-a zvonit că există șanse mari să plece.

"Sunt lucruri confidențiale între mine și club. Prefer să ne respectați acest lucru și vom vedea", a fost răspunsul scurt al lui Dobre

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