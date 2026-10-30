Surpriză de proporții la Rapid! Cum arată primul 11 al lui Pancu pentru meciul cu Csikszereda

Surpriză de proporții la Rapid! Cum arată primul 11 al lui Pancu pentru meciul cu Csikszereda Superliga Daniel Pancu
SPORT.RO
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Rapid - FK Csikszereda, deschiderea etapei a 14-a din Superliga, se joacă azi, de la ora 20:30, în Giulești.

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RapidFK CsikszeredaDaniel PancuAndrei Șucu
Din articol

Andrei Șucu, titular în premieră la Rapid!

Daniel Pancu, antrenorul celor de la Rapid, a surprins cu câteva alegeri în primul 11. Cea mai mare este reprezentată de titularizarea în premieră a lui Andrei Șucu (17 ani).

Fiul patronului de la Rapid a prins până acum doar câteva minute în tricoul giuleștenilor. La partida cu FC Argeș (3-1), disputată pe 18 septembrie, Andrei Șucu a marcat imediat după intrarea pe teren, în prelungiri.

După acea partidă, mijlocașul nu a mai jucat deloc - nici în campionat, nici în Cupa României.

Marian Aioani revine în poarta giuleștenilor, în timp ce Ungureanu a fost trecut pe banca de rezerve. De asemenea, starurile Alex Dobre și Claudiu Petrila sunt rezerve.

Echipele de start la Rapid - Csikszereda

  • Rapid: Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer (cpt.), Ouedraogo - Grameni, Bubanja - Moruțan, Șucu, Kamara - Stojilkovic
  • Rezerve: Ungureanu - Manea, Pop, Ciobotariu, Sinyan, Annan, Kodor, Doumbia, Dobre, Celik, Jambor, Petrila
  • Antrenor: Daniel Pancu
  • FK Csikszereda: Pap - Odor, Hegedus, Palmeș, Paszka - Csuros (cpt.) - Lima, Horvath, Nyitra, Stahl - Eppel
  • Rezerve: Czekus - Karacsony, Kukovec, Magyar, Noveli, Szabo, Szalay, Vereș, Vukovic, Toth, Trif
  • Antrenor: Valentin Suciu

Csikszereda e lanterna roșie

Echipa lui Daniel Pancu vine după remiza din Cupa României cu Corvinul Hunedoara, scor 0-0, însă, în ultima etapă din campionat, Rapid a înregistrat o înfrângere usturătoare în derby-ul cu FCSB, scor 1-4.

În cazul unei victorii cu Csikszereda, formația patronată de Dan Șucu va ajunge la 30 de puncte și o va egala pe liderul Dinamo. În momentul de față, Rapid se află pe locul trei în clasament, cu 27 de puncte, în urma Universității Craiova și în fața Petrolului Ploiești.

Cel puțin pe hârtie, echipa lui Daniel Pancu are o misiune ușoară, în contextul în care Csikszereda Miercurea Ciuc este ”lanterna roșie” a Superligii României, cu doar cinci puncte strânse în 13 meciuri.

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