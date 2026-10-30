Surpriză de proporții la Rapid! Cum arată primul 11 al lui Pancu pentru meciul cu Csikszereda

Andrei Șucu, titular în premieră la Rapid!
Daniel Pancu, antrenorul celor de la Rapid, a surprins cu câteva alegeri în primul 11. Cea mai mare este reprezentată de titularizarea în premieră a lui Andrei Șucu (17 ani).
Fiul patronului de la Rapid a prins până acum doar câteva minute în tricoul giuleștenilor. La partida cu FC Argeș (3-1), disputată pe 18 septembrie, Andrei Șucu a marcat imediat după intrarea pe teren, în prelungiri.
După acea partidă, mijlocașul nu a mai jucat deloc - nici în campionat, nici în Cupa României.
Marian Aioani revine în poarta giuleștenilor, în timp ce Ungureanu a fost trecut pe banca de rezerve. De asemenea, starurile Alex Dobre și Claudiu Petrila sunt rezerve.
Echipele de start la Rapid - Csikszereda
- Rapid: Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer (cpt.), Ouedraogo - Grameni, Bubanja - Moruțan, Șucu, Kamara - Stojilkovic
- Rezerve: Ungureanu - Manea, Pop, Ciobotariu, Sinyan, Annan, Kodor, Doumbia, Dobre, Celik, Jambor, Petrila
- Antrenor: Daniel Pancu
- FK Csikszereda: Pap - Odor, Hegedus, Palmeș, Paszka - Csuros (cpt.) - Lima, Horvath, Nyitra, Stahl - Eppel
- Rezerve: Czekus - Karacsony, Kukovec, Magyar, Noveli, Szabo, Szalay, Vereș, Vukovic, Toth, Trif
- Antrenor: Valentin Suciu