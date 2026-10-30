Surpriză de proporții la Rapid! Cum arată primul 11 al lui Pancu pentru meciul cu Csikszereda

Andrei Șucu, titular în premieră la Rapid!

Daniel Pancu, antrenorul celor de la Rapid, a surprins cu câteva alegeri în primul 11. Cea mai mare este reprezentată de titularizarea în premieră a lui Andrei Șucu (17 ani).

Fiul patronului de la Rapid a prins până acum doar câteva minute în tricoul giuleștenilor. La partida cu FC Argeș (3-1), disputată pe 18 septembrie, Andrei Șucu a marcat imediat după intrarea pe teren, în prelungiri.

După acea partidă, mijlocașul nu a mai jucat deloc - nici în campionat, nici în Cupa României.

Marian Aioani revine în poarta giuleștenilor, în timp ce Ungureanu a fost trecut pe banca de rezerve. De asemenea, starurile Alex Dobre și Claudiu Petrila sunt rezerve.

Echipele de start la Rapid - Csikszereda