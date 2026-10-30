Andrei Șucu, nemulțumit după ce l-a scos Daniel Pancu la pauză: „Mă supără asta”

Andrei Șucu, nemulțumit după ce l-a scos Daniel Pancu la pauză: „Mă supără asta” Superliga
SPORT.RO
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Andrei Șucu a vorbit despre meciul cu Csikszereda după ce a fost titularizat în partida din Superliga. 

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Rapid s-a impus pe teren propriu, scor 2-0, în fața lui Csikszereda, într-un meci din runda a 14-a din Superliga.

Giuleștenii au înscris prin Constantin Grameni (61') și Alexandru Dobre (90+5) din penalty.

Andrei Șucu, după ce Daniel Pancu l-a scos la pauză: „Mă supără asta”

Jucătorul de 17 ani și fiul patronului de la Rapid a fost întrebat cum a fost să fie titular pentru prima oară în tricoul formației giuleștene într-un meci oficial.

Andrei Șucu a recunoscut că lucrurile nu s-au întâmplat așa cum și-ar fi dorit el, dar își dorește să joace cât mai mult. Fotbalistul este dispus să evolueze în continuare la Liga 2.

„A fost clar o experiență nouă pentru mine. Nu a fost ușor. O iau ușor, minut cu minut. Nu am de ce să mă grăbesc. Am doar 17 ani.

Cu siguranță, dacă va fi nevoie de mine la Liga 2, voi merge cu mare drag să joc. Îmi doresc să joc din ce în ce mai mult. Am încredere că îmi voi realiza visul. Sunt convins că în prima repriză aș fi putut mai mult. Nu am intrat așa de bine ca la meciul cu FC Argeș. Nu am intrat cu același tupeu, cu același curaj. Asta e singura chestie care mă supără”, a declarat Andrei Șucu, la flash-interviu.

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În urma acestei victorii, Rapid a urcat pe locul doi în Superliga și a egalat-o pe Dinamo la puncte (30), dar „câinii” au cu un meci în minus și vor juca în etapa aceasta duminică, de la ora 20:30, împotriva lui UTA.

De cealaltă parte, Csikszereda rămâne pe ultimul loc și are doar cinci puncte după 14 meciuri jucate.

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