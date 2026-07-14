Gabriela Ruse a fost eliminată la Iași Open!

Gabriela Ruse a fost eliminată la Iași Open! Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Openul de la Iași are loc în perioada 12 iulie - 19 iulie.

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Gabriela Ruse a fost eliminată la Iași Open!

  • Gabriela ruse bad homburg victorie 02
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Gabriela Ruse, numărul 72 WTA, a fost eliminată încă din primul tur de la turneul WTA 250 de la Iași, de către spanioloaica Kaitlin Quevedo, locul 100 WTA.

Meciul a durat o oră și 39 de minute, iar Quevedo s-a impus cu 2-0 la seturi, după 6-3 și 6-1. A fost prima dată când cele două jucătoare de tenis s-au confruntat.

Gabriela Ruse, care are 21 de victorii și 16 înfrângeri în cariera ei, se află la a treia eliminare consecutivă încă din primul tur, în acest sezon din tenis.

  • Românca este antrenată de Andrei Cociașu
  • 51 WTA e cel mai bun loc din cariera ei
  • Ruse e născută pe 6 noiembrie 1997

Odată cu eliminarea Gabrielei Ruse, România rămâne cu două participante la Iași Open. De la 15:30, Miriam Bulgaru o va întâlni pe Elena Pridankina, iar în ultimul meci programat astăzi, Ilinca Amariei o va înfrunta pe Elsa Jacquemot.

În acest an, Ruse a mai participat la Wimbledon, Bad Homburg, S-Hertogenbosch, French Open, Roma, Madrid, Linz, Miami, Austin, Indian Wells, Dubai, Cluj-Napoca, Australian Open, Adelaide și Brisbane.

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