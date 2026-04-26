Echipa feminină a Farului a mai făcut un pas către cel de-al treilea titlu consecutiv în Superligă, după ce a învins cu 5-1 pe teren propriu pe Politehnica Timișoara, informează clubul din Constanța pe site-ul oficial:

”Dublele lui Bălăceanu și Bogoș și reușita lui Bratu au adus un succes care păstrează avansul fetelor noastre în clasament cu cinci etape rămase până la finalul acestui sezon”.

Farul Constanța - Politehnica Timișoara 5-1 (1-1)

Au marcat: Bălăceanu 3, 69, Bratu 82, Bogoș 86, 89 / Cioablă 7

Au evoluat pentru Farul feminin (antrenor Raluca Simes): Onyango - Stancu, Stanciu, Bratu, Craiovan (Politehnica Timișoara85 Mihăescu) - Bogoș, Botojel (46 Cristea), Istrate (82 Mango) - Chiper (85 Croitoru), Pînzariu (46 Boycheva), Croitoru. Rezerve: Achiței - Stânjinel, Gnaly, Geambazu.

Partida a contat pentru etapa cu numărul 7 din play-off-ul Superligii feminine.

„U” Olimpia Cluj, FK Csikszereda, Gloria Bistrița și Vasas Femina sunt celelalte echipe participante în play-off-ul pentru titlu.