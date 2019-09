Gnohere va da proba cantarului inaintea derby-ului cu Craiova: "Nu are incotro, trebuie sa slabeasca!" Ce il asteapta pe "Bizon": "Va primi si o amenda usturatoare!"

Craiova - FCSB, duminica, ora 21:00, este marele derby al acestei etape.

Gnohere va trebui sa dea proba cantarului daca vrea sa fie pe teren duminica seara. Narcis Raducan anunta ca atacantul FCSB nu va fi inclus in lot daca nu va avea greutatea optima.

In plus, golgheterul FCSB va primi si o amenda uriasa daca nu se incadreaza in parametrii optimi.

"Bizonul nu are incotro, trebuie sa slabeasca, mai ales ca nu are incotro. Cred ca a inteles si el ca are concurenta. Cu o zi sau doua inainte de meci vom face cantarul si daca se afla in parametri vom conta pe el, daca nu, nu vom conta pe el. Va primi si o amenda usturatoare. Eu mi-as dori sa se incadreze pentru ca este unul dintre golgheterii campionatului", a declarat Narcis Raducan pentru DigiSport.