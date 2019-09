CRAIOVA - FCSB: "Craiova este un exemplu pentru noi" Conducerea FCSB, invidioasa pe succesul oltenilor. Meciul e SOLD OUT

FCSB nu mai umple arene, iar Craiova a devenit modelul conducatorilor ros-albastri.

Narcis Raducan a venit in locul lui MM Stoica la FCSB si vrea sa readuca publicul pe stadion. Ce stadion nu se stie, deoarece FCSB a jucat in exil in inceputul sezonului, la Pitesti si Giurgiu. Echipa se poate intoarce acum pe National Arena, iar Narcis spera ca si publicul din Bucuresti sa fie alaturi de echipa. Urmeaza derby incins pentru FCSB, cu Craiova, cu 30.000 de suporteri in tribune.



Narcis Raducan: Craiova e un exemplu pentru noi

"Craiova e un exemplu pentru noi, e un exemplu de marketing de club europea. Si FRF a facut progrese si cred ca poate fi une exemplu pentru noi pe partea de comunicare si chimie cu suporterii", a spus Narcis Raducan la PROX.



Narcis Raducan, despre duelul Craiova - FCSB

"E greu sa anticipam scenariul, contextul este urmatorul; vad un raport de forte echilibrat, ei au entuziasmul faptului ca a venit un antrenor cu experienta si pozitia din clasament. De partea noastra stau traditia si valoarea individuala a jucatorilor care este superioara a celor de la Craiova. Avem si ascendent moral dupa victoria cu Viitorul. Toate astea nu stiu cat vor conta, trebuie sa muncim ca sa castigam acolo.

Si toate aceste schimbari creaza o presiune enorma pe stafful tehnic, stim temperamentul suporterilor romani, acolo e patentat un comportament fierbinte care te ajuta sa castigi partide, dar care se poate intoarce asupra echipei atunci cand nu castiga partide", a spus Narcis.

Derby-ul Craiova - FCSB se joaca cu casa inchisa duminica, de la ora 21:00.