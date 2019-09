Gnohere, sub presiune la FCSB! Avertismentul primit inaintea detby-ului cu Craiova: ce trebuie sa faca pentru a juca in derby

Gnohere a primit un ultimatum din partea conducerii FCSB.



Atacantul francez nu este in greutatea optima si a primit un ultim avertisment: pana la ora meciului cu Craiova din etapa viitoare trebuie sa slabeasca doua kilograme, altfel va fi amendat.

Pana acum, Gnohere a jucat in doar trei meciuri din opt posibile pentru FCSB in campionat. Partida cu Craiova se va juca pe 15 septembrie, pe stadionul "Ion Oblemenco", ora 21:00.

"Depinde de el. Pana la primul meci trebuie sa fie sub doua kilograme. Daca nu are doua kilograme mai putin decat acum, va fi amendat. Nu stiu daca va juca. La un moment dat trebuie sa ajunga la greutatea ideala. Are un program si sunt sigur ca face eforturi. Are concurenta, este si Hora. Am incredere in el, e un golgheter autentic, cel mai bun marcator all-time al FCSB-ului in Europa, si avertismentul transmis deja si-a atins scopul", a declarat Narcis Raducan pentru DigiSport.