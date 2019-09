"Pur si simplu nu m-am simtit apreciat!" Antrenorul dat afara de Becali dupa ce a luat 3 trofee rupe tacerea: "Era o situatie penibila" Ce spune despre o revenire la FCSB

Costel Galca a vorbit despre situatia de la FCSB si il ataca pe Becali.

Ultimul antrenor care a luat trei trofee cu FCSB, Costel Galca, a vorbit despre situatia de la FCSB si spune care a fost motivul pentru care a plecat de la carma echipei

"E o situatie neplacuta, dar sper sa-si revina. Echipa a fost afectata de desele schimbari de antrenori. Situatia tehnicienilor e complicata acolo, dar nu-mi propun eu sa comentez. Pur si simplu nu m-am simtit apreciat la Steaua. Puteam continua, mai ales ca aveam si o clauza prin care eram obligat sa raman daca luam titlul, dar n-a contat asta pentru mine. Mi-am dorit sa plec, fiindca nu exista chimie intre mine si domnul acela patron. Nu ne cunoastem bine. Iar daca nu esti respectat si pretuit, n-are sens sa lucrezi intr-un loc.

N-are rost sa rascolim. Ii doresc sa ia decizii bune in continuare si sa duca FCSB acolo unde era cu niste ani in urma. In rest, ce sa spun? Era o situatie penibila pentru toate lumea. Una e sa ai discutii personale, normale. alta e sa spui mereu public ce a facut x sau y. Toate aceste chestiuni ale domnului patron nu au nimic in comun cu felul meu de a intelege fotbalul", a declarat Galca pentru GSP.

Galca: "M-as intoarce oricand la Steaua"



Costel Galca a declarat ca s-ar intoarce la FCSB oricand, dar singurul impediment il constituie Becali.

"M-as intoarce oricand la Steaua, dar pot eu sa mai colaborez cu domnul respectiv? Nu cred!, a mai declarat Galca.

Galca: "Pentru mine FCSB=Steaua"



Galca a vorbit si despre scandalul dintre FCSB si CSA Steaua si este de parere ca adevarata Steaua este cea din Liga 1, in viziuna sa.

Dintotdeauna am spus ca e mare pacat sa se desparta, pentru ca e o istorie in spate. Am sperat mereu sa se ajunga la un acord si sa se contiune pe un singur drum. Pentru mine insa, FCSB egal Steaua. Nu stiu daca au fost legale sau nu contractele in perioada mea, probabil am fost jumatate cu FCSB, jumatate cu Steaua, cert e insa ca treburile astea care se intampla si pe la Rapid, si pe la Dinamo nu sunt in favoarea fotbalului romanesc", a mai spus Galca.

In perioada petrecuta la FCSB, Galca a cucerit 3 trofee ca antrenor: titlul, cupa si cupa Ligii.