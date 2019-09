VESTE URIASA pentru FCSB! A venit verdictul in cazul lui Balgradean: cine va intra in poarta la derby-ul cu Craiova

FCSB a primit o veste buna inaintea derby-ul din etapa viitoare contra Craiovei.

Cristi Balgradean va reveni in poarta echipei lui Vintila si va putea juca pe "Ion Oblemenco" la marele derby.

Balgradean si Vlad s-au accidentat in ultimele doua etape. Vlad a suferit o fractura la deget in meciul cu Gaz Metan, iar Balgradean s-a accidentat in partida cu Viitorul. Dupa ce a facut o serie de investigatii, medicii au dat verdictul: Balgradean a suferit doar o contractura si poate juca impotriva Craiovei, informeaza GazetaSporturilor.

Astfel, Balgradean va fi titular in meciul cu Craiova. In cazul in care acesta nu ar fi fost recuperat, Vintila ar fi fost nevoita sa-l trimita in poarta pe tanarul Toma Niga in varsta de 22 de ani. Niga nu a jucat pana acum niciun meci in tricoul FCSB. Are doar doua partide in Liga 1, pentru Hermannstadt.