OFICIAL | Transferul care ii poate duce pe "caini" in play-off! Fundasul dorit de Becali la FCSB a fost prezentat oficial la Dinamo! Anuntul facut de club

Clubul de fotbal Dinamo Bucuresti a anuntat astazi printr-un comunicat pe contul oficial de facebook transferul fundasului croat, Ante Puljic.

Dinamo l-a prezentat oficial pe fundasul croat Ante Puljic.Fundasul sosit in Stefan cel Mare a jucat ultima oara la Al Faysali in Arabia Saudita. Puljic a mai evoluat pentru Dinamo in sezonul 2015-2016, imbracand tricoul alb-rosu de 28 de ori in toate competitiile. Printre echipele la care a mai evoluat fundasul se regasesc NK Zadar, Lokomotiva Zagreb, Dinamo Zagreb, Gent, Tom Tomsk si Al Faysaly.

Jucatorul a efectuat vizita medicala si va intra in programul de pregatire din cantonamentul de la Saftica.

21 de partide a jucat Puljic, sezonul trecut, pentru Al Faysaly în campionat. A înscris trei goluri pentru echipa din Arabia Saudită.

In tricoul celor de la Tom Tomsk Puljic are 46 de meciuri si 7 goluri, toate reusite in primele divizii ale campionatului din Rusia.

Fundasul are 4 trofee castigate in cariera: doua titluri de campion al Croatiei cu Dinamo Zagreb, campionatul si Cupa Belgiei cu Gent

Ante Puljic va implini 32 de ani peste doua luni, pe 5 noiembrie.

Acesta va purta tricoul cu numarul 66 in sezonul competitional 2019-2020.

Conform site-ului de specialitate transfermarkt, Puljic este evaluat la 1 milion de euro.

Puljic, dorit si de FCSB



Fundasul croat a fost dorit si de FCSB, insa acesta a declarat ca in perioada de transferuri din aceasta vara nu a fost contactat de nimeni de la FCSB. Anul trecut a fost sunat de oficialii ros-albastrilor, dar anul acesta nu l-a sunat nimeni.

"De data asta nu a fost adevarat. In aceasta perioada de transferuri, nu m-a sunat nimeni de la FCSB. Anul trecut, da, dar anul acesta, nu", a declarat Puljic.