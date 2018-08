Gnohere, REACTIE DURA inaintea meciului cu Gaz Metan: "Mincinosul e egoist si manipulator!" Cine ar putea fi vizat de mesajul "Bizonului"

Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, miecuri 14 august de la 20.30, in direct la Pro X! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV!

Inaintea partidei din aceasta seara, Harlem Gnohere a postat un mesaj dur pe contul sau de Instagram. Gnohere are sanse minime sa joace in aceasta seara, in locul sau urmand a fi titularizat, cel mai probabil, Rusescu. Dica a ales o formula experimentala pentru meciul cu Gaz Metan pentru a-si odihni cei mai buni jucatori pentru returul cu Hajduk Split din turul 3 preliminar al Europa League.



"Un mincinos nu are patrie, isi protejeaza doar interesele proprii. Nu-i pasa de nimeni. Mincinosul este egoist si manipulator", a scris Gnohere pe retelele de socializare.

Cel mai probabil, mesajul atacantului francez este indreptat catre Mircea Rednic, fostul sau antrenor. Rednic l-a ironizat ieri pe Gnohere: "'Bizonul' a zis ca vrea la Steaua, ca vrea performanta. De cand e el acolo, am vazut ce performanta au facut. Au luat vreo doua campionate si nu stiu cate alte cupe".

Gnohere a plecat la FCSB in ianuarie 2017 dupa ce a intrat in ultimele sase luni de contract cu Dinamo. A marcat 29 de goluri in 64 de meciuri pentru FCSB.