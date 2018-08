Dica a vorbit pentru prima data de transfer: "Da, e posibil sa ajunga la FCSB!"

FCSB joaca duminica seara in deplasare cu Gaz Metan, de la ora 21:00

Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, miecuri 14 august de la 20.30, in direct la Pro X!

Nicolae Dica a anuntat ca va face mai multe modificari in primul 11 la meciul cu Gaz Metan, in conditiile in care FCSB va juca joia viitoare un meci capital, returul cu Hajduk Split, in direct la PRO TV.

"Vor fi schimbari, vor aparea multi jucatori noi. Ne asteapta o partida dificila, intalnim liderul. Nu ma gandeam ca Medias va fi pe primul loc in etapa a 4-a."

"E un meci important, trebuie sa ne concentram pe partida cu Gaz Metan si sa ne gandim pe urma la Hajduk."

Dica a vorbit pentru prima data despre interesul pentru atacantul Mediasului, Fortes.

"Fortes este un jucator care a avut un inceput bun de campionat. Am transferat intre timp un atacant, pe Rusescu, dar daca Fortes va avea evolutii bune in continuare, da, este posibil sa ajunga la Steaua."

"Este un jucator valoros, poate sa ajunga la Steaua", a mai spus antrenorul FCSB.