Gnohere, ironizat dupa transferul la FCSB: "A zis ca vrea acolo sa faca performanta! A luat vreo doua campionate si nu stiu cate cupe!"

Mircea Rednic l-a ironizat pe Harlem Gnohere, fostul sau jucator de la Dinamo.

Mircea Rednic l-a convins pe Ante Puljic sa aleaga Arabia Saudita in detrimentul FCSB si nu s-a putut abtine sa nu trimita sageti catre fostul sau elev, Gnohere.

"'Bizonul' a zis ca vrea la Steaua, ca vrea performanta. De cand e el acolo, am vazut ce performanta au facut. Au luat vreo doua campionate si nu stiu cate alte cupe", a declarat Mircea Rednic.

Gnohere a plecat la FCSB in ianuarie 2017 dupa ce a intrat in ultimele sase luni de contract cu Dinamo. A marcat 29 de goluri in 64 de meciuri pentru FCSB.