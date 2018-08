GAZ METAN - FCSB, LIVE 21:00 | Schimbari URIASE in echipa lui Dica! Becali a dat ORDIN: "Nu-i convine lui Dica, sa se duca in alte parte!" Cum ar putea arata FCSB

Urmarim si comentam impreuna GAZ METAN - FCSB pe www.sport.ro, in aplicatia Sport.ro si pe Facebook/Sport.ro.

Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, miecuri 14 august de la 20.30, in direct la Pro X! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV!

Gaz Metan - FCSB, ora 21:00, este partida care incheie ziua de fotbal in Liga 1.

FCSB va folosi o formula de start improvizata in partida cu Gaz Metan Medias, scopul fiind odihnirea jucatorilor importanti pentru returul cu Hajduk Split din turul 3 preliminar al Europa League.



"Politica clubului e urmatoarea: in fiecare sezon, calificarea in cupele europene e principalul obiectiv. Totul pentru calificarea in Europa League! Dupa care, daca se califică echipa in grupe, ne axam pe campionat. Pana atunci, numai Europa League! Nu-i convine lui Dica, sa se duca in alta parte!", anunta Gigi Becali inaintea meciului.

Antrenorul FCSB a ascultat cuvintele patronului si a actionat in consecinta.



"Vor fi schimbari, vor aparea multi jucatori noi. Ne asteapta o partida dificila, intalnim liderul. Nu ma gandeam ca Medias va fi pe primul loc in etapa a 4-a. E un meci important, trebuie sa ne concentram pe partida cu Gaz Metan si sa ne gândim pe urma la Hajduk", a declarat Dica la conferinta de presa.

Inaintea meciului direct s-a vorbit despre eventuale transferuri ale lui Olaru si Fortes la FCSB, insa oficialii Gazului spun ca aceste mutari sunt imposibile.

"Niciodata in viata mea vreun jucator de la Medias nu o sa ajunga la Steaua. Niciodata! Luati-va gandul de la Olaru, pleaca direct in strainatate! Fortes la fel...", a declarat Ioan Marginean, presedintele clubului Gaz Metan.

Echipele probabile:

Gaz Metan: Batista - Cretu, Constantin, Diallo, Busu - Cristea, Fofana - Olaru, Chamed, Caiado - Fortes

FCSB: Balgradean - Ov. Popescu, Planic, Filip, Morais - Qaka, Nedelcu - Jakolis, Morutan, Coman - Rusescu