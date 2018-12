Gnohere critica deciziile luate de LPF! "Multi se simt frustrati" Ce l-a nemultumit pe "Bizon"

Atacantul de la FCSB este nemultumit de ceea ce se intampla in Liga 1.

Sistemul competitional din Liga 1 i-a nemultumit pe multi dintre oficialii echipelor din primul esalon romanesc. Harlem Gnohere se alatura unui grup numeros de oameni care critica deciziile luate de LPF.

"Cred ca pentru Romania, care e o tara mare, cel mai indicat ar fi un campionat cu 20 de echipe. Sistemul play-off si mai ales cu injumatatirea punctelor nu mi se pare productiv. Cred ca multi se simt frustrati cand pierd din puncte. Ar trebui sa fie un campionat cum e in Anglia, Italia, Franta, tur, retur si atat. Punctele sa ramana toate", a spus golgheterul ros-albastrilor pentru GSP.

Nu numai injumatatirea punctelor il nemultumeste pe francez, ci si conditiile de joc din fiecare iarna. Vremea nefavorabila, terenurile inghetate sau pline de apa le dau mari batai de cap fotbalistilor din Liga 1.

"E greu sa joci pe o astfel de vreme cum e acum in Romania. In Bulgaria, la Keseru, s-a oprit campionatul, cred ca a fost cea mai buna decizie. Terenul la meciul cu Sepsi a fost impracticabil, eu unul alunecam permanent. Apoi, cu Viitorul, la fel. Federatia trebuie sa se puna si in pielea jucatorilor, e greu sa joci. Cand eram in Elvetia, de exemplu, la finalul lunii noiembrie se lua pauza. E dificil sa te si antrenezi in decembrie", a concluzionat Gnohere.