OFENSIVA TOTALA a Craiovei! Oltenii negociaza cu doi super jucatori: "Se cer conditii exagerate!" Un fost jucator al FCSB, pe lista

Craiova are un inceput ezitant de sezon, iar oltenii incearca sa se intareasca in aceasta vara.

Craiova a pierdut Supercupa Romaniei in fata CFR-ului si se afla pe locul 11 in campionat dupa 3 etape. Plecarii lui Baluta si Gustavo se resimt, iar conducerea oltenilor incearca sa umple aceste gauri lasate de plecarile celor doi.

Craiova duce negocieri la baioneta cu Sparta Praga pentru readucerea lui Vatajelu. Fundasul stanga plecat pentru 1,4 milioane de euro in decembrie 2016 este nemultumit de faptul ca nu joaca in Cehia si si-ar dori sa revina la Craiova.



"Sunt bine, sunt sanatos. Mi-as fi dorit sa joc mai mult. Am ramas in relatii foarte bune cu conducerea de la Craiova, am luat in calcul posibilitatea de a ma intoarce. Mai mult de atat nu pot comenta. Nu stiu care sunt sansele de a ma intoarce. Sparta cere niste conditii foarte exagerate, mai ales ca nu joc. Desigur, s-au platit bani foarte multi pentru mine, dar nici nu sunt folosit. Eu imi doresc sa joc, nu stiu cat de mare e posibilitatea sa vin la Craiova. Sper sa se clarifice situatia", a declarat Bogdan Vatajelu pentru ProX.

Vatajelu nu este singurul jucator cu care Craiova negociaza. Potrivit gsp.ro, oltenii au inceput deja negocierile cu Botosani pentru transferul lui Catalin Golofoca. Jucatorul in varsta de 28 de ani pare sa fi reintrat in forma dupa plecarea de la FCSB si le-a atras atentia conducatorilor din Banie.