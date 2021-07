Gigi Multescu e categoric in privinta situatiei de la Dinamo! "Nu mai revin. Ultima experienta a fost trista si chiar m-a afectat foarte tare"

Fostul antrenor al "cainilor" nu a avut mila.

Fost jucator si antrenor in Stefan cel Mare, Gigi Multescu anunta ca nu se mai intoarce la carma echipei, indiferent de situatie. Acesta invoca ultima perioada in care a pregatit-o pe Dinamo, la inceputul lui 2021, atunci cand tehnicianul parea total depasit de situatie si de problemele care apasau foarte greu pe moralul jucatorilor.

"E un subiect sensibil si nu as vrea sa abordez eu acest subiect, nici nu am eu prea multe informatii. Nu comentez nici venirea lui Iuliu Muresan, pentru ca nu cred ca eu detin datele problemei. Domnul Muresan este un om cu experienta, daca o va pune in slujba clubului Dinamo va fi bine. Sunt situatii si situatii.

Am prins si eu la Medias un fel de reorganizare. Le-am spus (n.r. jucatorilor) un singur lucru: «Daca nu ne pregatim, ce castigam?». Sunt de partea lor total, numai ca trebuie sa li se explice ca daca nu fac pregatirea ei se degradeaza ca jucatori. Banii pe care nu i-ai luat acum, ii poti lua mai tarziu. Meciurile pe care le vei pierde, nu le mai poti juca.

Nu, nu mai revin! Ultima experienta a fost trista si chiar m-a afectat foarte tare, mai ales ca luasem echipa intr-un moment foarte greu. Un merit a avut George Neagu, preparatorul fizic. A pus echipa pe picioare. Ce am trait, nu vreau sa mai traiesc. M-a afectat foarte tare. Am facut sacrificii de toate felurile, si materiale. Am fost pacalit, dar asta e alta treaba. Bineinteles ca m-am simtit jignit, nu meritam tratamentul acela", a spus Gigi Multescu la Prosport.