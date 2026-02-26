CSO Voluntari s-a calificat în semifinalele Cupei CEV la volei feminin, după ce a învins-o pe CS Volei Alba Blaj, cu scorul de 3-1 (25-23, 25-17, 22-25, 25-20), miercuri seara, în manşa secundă a sferturilor de finală, în Sala Polivalentă ''Ioan Kunst-Ghermănescu'' din Bucureşti.

CSO Voluntari, victorioasă cu 3-1 şi la Blaj, s-a impus în Capitală după o oră şi 45 de minute de joc.

Nikola Radosova (11 puncte) şi Nicole van de Vosse (10) au fost cele mai bune jucătoare ilfovene.

De la campioana României s-au remarcat Vittoria Piani (15 puncte), Viktoria Ana Trcol (11) şi Drussyla Andressa Felix Costa (11).

Pentru Voluntari urmează duelul de foc cu Galatasaray

În semifinale, CSO Voluntari o va înfrunta pe Galatasaray Daikin Istanbul, primul meci fiind programat în Turcia.

CS Volei Alba Blaj a jucat trei finale în Cupa CEV (2019, 2023, 2025) şi nu a câştigat niciuna, scrie Agerpres.