EXCLUSIV | "Nu mai raspund la telefon!" Sorescu, atac dur la adresa DDB din cauza situatiei de cosmar de la Dinamo: "Nimeni nu discuta cu noi!"

Situatia de la Dinamo continua sa fie una critica, iar jucatorii si-au pierdut rabdarea.

Fotbalistii lui Dinamo se revolta din cauza situatiei de la club, dupa ce a fost bagat in insolventa. Jucatorii au refuzat sa dispute meciurile amicale si reclama ca nu mai sunt bagati in seama nici macar de suporterii-actionari din DDB, care, la fel ca si spaniolii, si-au incalcat promisiunile fata de ei.

"Suntem dezamagiti si suparati pentru ca a fost un an greu. Asa cum stie toata lumea si noi, mereu, jucatorii am fost cei care am inteles si am lasat de la noi. Baietii au renuntat la o parte din bani in decembrie daca nu ma insel, cand s-au renegociat contractele, li s-a promis atunci ca daca isi vor renegocia contractele si vor ajunge la o intelegere cu clubul sau cu cei din DDB de atunci, nu vor mai avea parte de restante financiare, nu s-a intamplat acest lucru.

S-au mai promis multe chestii de atunci. S-a promis ca se va pleca in vacanta cu minimul salariu luat, nu s-a intamplat nici acest lucru. Ni s-a promis ca atunci cand vom incepe pregatirea din acest sezon vor veni si vor discuta cu noi si vor baga in salariu inainte de a pleca in cantonamentul din Turcia, nu s-a intamplat nici acest lucru.

Ne-am trezit in Turcia in cantonament in ultimele 2 zile ca clubul asteapta data de 28 pentru a intra in insolventa, clar ca nu ne-a picat bine nici noua, nici celor care am fost plecati acolo, atat pe noi, cat si pe cei aporpiati ne-a suprins lucrul acesta. Am fost trasi de timp cu chestile cu banii si ei stiau exact ca se va ajunge aici.

Am avut o discutie cu un baiat pe care nu l-am vazut niciodata in viata mea si nu mi se pare normal, pentru ca pana acum am discutat cu alti 3 insi, iar din 3 insi, 2 nu mai raspund la telefon si unul am inteles ca este plecat in vacanta, si nu mi se pare normal. In momentul de fata stiu ce stiu de pe Facebook. Toate stirile date sau noutatile le stiu din ziare, pana la ora actuala nu a venit nimeni sa discute cu noi", a declarat Sorescu pentru www.sport.ro si PRO TV.

Jucatorul a comentat si zvonurile despre posibila venire a lui Iuliu Muresan la echipa: "Numele dansului are o amprenta in fotbal si este cunoscut, clar ca asta este un lucru bun".

"Sincer, atat eu, cat si baietii nu mai credem abolut nimic. Asta este cel mai dezamagitor lucru, ca pana la ora actuala nu a venit nimeni sa discute cu noi. Noi pur si simplu nu stim ai cui suntem si ce facem", a spus jucatorul.

Sorescu a vorbit si despre Dusan Uhrin si situatia acestuia, dar si despre revolta jucatorilor si decizia de a nu juca meciurile amicale.

"Mister a fost la antrenamente cu noi si ne-a transmis ca este total alaturi de noi. Stie situatia, stie prin ce trecem, stie la cate am renuntat. Dansul, am inteles ca are o problema si a trebuit sa plece acasa cateva zile. Nu stim cand se intoarce, am inteles ca s-ar putea sa se intoaca maine.

Noi mereu am fost jucatorii 'rai' si am renuntat, si am fost de acord cu toate. Noi suntem cei care am salvat echipa, pe teren.

Am luat hotararea sa nu jucam aceste amicale pentru ca asa cum ai spus tu nu avem doctor, iar riscul sa te accidentezi este un risc foarte mare si cu intrarea in insolventa poti sa inchei contractul pe loc din cate am inteles. Unii jucatori nu vor sa faca lucrul acesta, am luat in considerare sa fim uniti si sa nu jucam aceste meciuri, pana cand..am transmis mai departe, va veni cineva sa discute cu noi. Pana la ora actuala nu a venit abolut nimeni sa discute cu noi, de promisiuni suntem satui.

Au fost momente in care am inteles foarte multe, asa cum unii jucatori au renuntat la anumite sume din contract si trebuie sa tinem cont pentru ca au familii. Sunt unii jucatori care au de recuperat si 6 luni. Sunt de recuperat intre 6, 4 si 3 luni

Au tot dreptul sa isi depuna memorii pentru ca sunt banii munciti, sunt unii jucatori care au inteles si au lasat de la ei. Singura dorinta a noastra, si am picat de comun acord, e sa vina cineva si sa ne transmita, sa ne asigure ca banii care au fost promisi si am renuntat la ei, sa nu-i piarda. Sunt colegi care au renuntat chiar si la jumate de contract. Oamenii de ce au promis ceva in iarna si acum nu se mai tin de promisiune?

Pacat pentru ca jucatorii au dat 100% si au fost cu inima aici si e pacat sa-i minti asa. Nu stiu ce jucatori iti mai vin in momente de genul la Dinamo", a comentat Sorescu.