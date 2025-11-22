Partida este la egalitate, 1-1, după ce Robert Sălceanu a reușit o bornă istorică în cariera lui. Partida poate fi urmărită - AICI.

FCSB a început mai bine meciul și a deschis scorul în minutul 11, prin Alexandru Stoian, care a deviat inspirat mingea trimisă de Radunovic. Petrolul a revenit însă imediat după pauză.

În minutul 47, Sălceanu a șutat cu efect de la marginea careului, mingea l-a fentat pe Ștefan Târnovanu, iar tabela s-a modificat la 1-1. Reușita este specială, întrucât este primul gol din cariera lui Robert Sălceanu la seniori, după 128 de meciuri oficiale.

Istoric! A marcat primul gol din carieră în FCSB - Petrolul

Fundașul stânga de 21 de ani nu marcase nici pentru Dunărea Călărași, nici pentru Gloria Buzău sau Farul, și nici în cele 14 selecții la loturile naționale. La Petrolul bifase 10 meciuri în Superligă în acest sezon și o pasă decisivă, în victoria cu FC Argeș din etapa #12.